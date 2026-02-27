El Palma Futsal mide su nivel en su visita al líder ElPozo

El Illes Balears Palma Futsal visita este sábado a ElPozo Murcia Costa Cálida (18:00 horas / LaLiga+) para cerrar el mes de febrero en una de las salidas más exigentes del calendario. El líder de la Primera División recibe a los mallorquines en el Palacio de los Deportes de Murcia en un duelo que obligará al equipo de Antonio Vadillo a hacer un impás en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions para centrar toda su atención en la competición doméstica antes del partido decisivo en Riga.

El conjunto balear afronta la cita en un buen momento. En liga, llega tras la victoria en Son Moix ante Osasuna Magna y el empate en la pista del Movistar Inter, con buenas sensaciones en el juego y la impresión de haber aprovechado el parón para consolidarse como bloque. Con 34 puntos y tercero en la clasificación, el objetivo pasa por consolidarse en los puestos de privilegio y reforzar su posición entre los tres primeros.

Enfrente estará un ElPozo que lidera la categoría con 43 puntos y un amplio colchón sobre sus perseguidores. Los murcianos firmaron una primera vuelta sobresaliente, con once victorias, tres empates y una sola derrota. Sin embargo, el regreso tras el parón no ha sido tan regular: la derrota en casa ante Manzanares y la eliminación copera frente al Barça supusieron los dos primeros tropiezos consecutivos del curso. En la última jornada, eso sí, se impusieron por un ajustado 3-4 en Noia, resultado que refuerza su intención de confirmar en casa su recuperación y seguir ampliando diferencias.

Para el Illes Balears Palma Futsal, la visita al líder supone una prueba de máxima exigencia en un tramo de calendario marcado por la acumulación de partidos. Antonio Vadillo no podrá contar con Luan Muller, que continúa con molestias en la rodilla y está pendiente de pruebas médicas.

Con la Champions en el horizonte pero la liga como prioridad inmediata, el Illes Balears Palma Futsal buscará competir de tú a tú ante el líder y sumar en una pista siempre complicada para seguir firme en su objetivo de mantenerse en la zona alta de la clasificación.