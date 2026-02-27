Fundación Calvià 365 y El Corte Inglés formalizan un acuerdo para impulsar las grandes pruebas deportivas del municipio en 2026

La Fundación Calvià 365 y El Corte Inglés han formalizado un acuerdo de colaboración mediante el cual la compañía se convierte en patrocinadora oficial de los eventos deportivos más emblemáticos del municipio para la temporada 2026. Esta alianza estratégica une a ambos para promocionar el deporte y potenciar la visibilidad de estas competiciones.

En concreto, el acuerdo de patrocinio engloba tres pruebas de primer nivel: la Galatzó Trail, que dará tendrá lugar este próximo domingo 8 de marzo; la Half Marathon Magaluf, programada para el 18 de abril; y el triatlón Challenge Peguera Mallorca, que se disputará el 17 de octubre. El desarrollo de este abanico de competiciones responde a una de las líneas estratégicas fundamentales de la Fundación Calvià 365, que es la de organizar eventos deportivos de gran interés turístico durante los meses de menor afluencia turística.

Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià, ha valorado muy positivamente la firma de este convenio: "Contar con el respaldo y la notoriedad de una marca como El Corte Inglés demuestra el prestigio que han alcanzado nuestras pruebas. Esta colaboración es clave para afrontar el importante esfuerzo organizativo y logístico que requieren estos eventos, y nos ayuda a consolidar nuestro objetivo de desestacionalizar el turismo, atrayendo a visitantes a través de un ocio deportivo, saludable y de calidad en los meses de temporada baja».

Por su parte, Antonio Sánchez Grao, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, ha resaltado que "participamos en más de cien actividades deportivas y eventos que se celebran en la isla. Ampliamos esta colaboración al Ayuntamiento de Calviá, un municipio que en estos momentos es líder en el desarrollo de eventos turísticos y deportivos. Es el epicentro prácticamente de la cultura y del deporte en la isla y nosotros, como empresa, queremos estar junto a las instituciones que están a favor del desarrollo de la economía, del turismo y del deporte con actividades innovadoras".

Fruto de esta sinergia, El Corte Inglés asociará su reputación y valores comerciales a la imagen de las pruebas deportivas. Como parte de las facilidades ofrecidas a los participantes, la empresa habilitará un punto de recogida de dorsales en su centro comercial de Palma para los corredores de la Galatzó Trail y la Half Marathon Magaluf. Además, la marca tendrá presencia en las comunicaciones, el kit del atleta, redes sociales y ‘photocalls’ oficiales de las competiciones.