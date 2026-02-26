Ponç Bover Amengual, una leyenda del deporte balear

El Govern balear ha otorgado el premio Cornelius Atticus, el máximo reconocimiento institucional a una trayectoria dedicada al deporte, a Ponç Bover Amengual (Porreres, 1945), una figura imprescindible para entender el desarrollo del atletismo y del deporte base en las Islas Baleares durante las últimas seis décadas.

El galardón distingue a personas cuya vida ha estado marcada por una dedicación ejemplar al deporte, y pocas encajan tan plenamente en esa definición como Bover. Tal como recoge su candidatura, “compendia en su persona, como hacen pocos deportistas, los méritos que se esperan de alguien que aspira a hacerse con el premio Cornelius Atticus”.

Un atleta irrepetible en una época sin medios

La carrera deportiva de Ponç Bover se desarrolló en una etapa en la que la práctica del atletismo en Baleares era un desafío constante por la falta de instalaciones, técnicos y competiciones. Aun así, se convirtió en uno de los atletas más completos y dominadores de los años sesenta.

Entre sus logros destacan récords de Baleares en 200 metros lisos (23.07 s y 23.4 s en 1967), el récord balear en 300 metros lisos (37.6 s en 1969) y tres plusmarcas en 400 metros lisos, culminando con 50.9 s en 1967. También firmó marcas destacadas en 800 metros, salto de longitud (6.58 m) y triple salto (13.15 m), además de participar en pruebas de relevos y campeonatos nacionales, incluyendo la preselección contra Alemania en 1969, donde registró un brillante 50.5 s en pista cubierta.

Su versatilidad le permitió proclamarse campeón de Baleares en prácticamente todas las disciplinas de velocidad y saltos, además de lograr medallas en campeonatos militares y autonómicos.

Formador y referente técnico

Tras retirarse como atleta, inició una etapa igualmente influyente como entrenador y preparador físico. Introdujo métodos novedosos en colegios, clubes y equipos de alto rendimiento, contribuyendo a elevar el nivel del atletismo balear.

Trabajó en el CIDE, donde el equipo infantil logró el subcampeonato de España y el alevín el tercer puesto nacional en 1973. También ejerció como preparador físico voluntario del Real Mallorca juvenil y colaboró con centros como Escolapias, San José Obrero, Pureza y Santa Mónica.

Formó a atletas que posteriormente batieron récords autonómicos, como Mateo Domínguez, Luis Sanchis, Juan José Lobo o Chelo Martínez. Su candidatura subraya que “su dedicación y habilidades como técnico han dejado una huella indeleble en el atletismo de las Islas Baleares”.

Promotor del deporte base y de infraestructuras

La aportación de Ponç Bover no se limita a las pistas. Fue un promotor clave en la creación de infraestructuras y competiciones que hoy forman parte de la historia deportiva de las islas.

Impulsó la pista de atletismo de Ses Sorts, origen de las actuales instalaciones de los Hermanos Escalas. Organizó el Maratón Internacional de Calvià, que en su primera edición fue campeonato de Baleares. Fundó los clubes de atletismo del CIDE y San José Obrero, promovió la única competición de pista cubierta celebrada en Baleares y puso en marcha la Pujada a Lluc de la Part Forana.

Desde 1985 preside la Asociación de Atletas Legendarios, organizando la gala anual del atletismo legendario. Su labor también se extendió al tir de fona, la natación y el ciclismo, siempre desde el voluntariado.

Una vida ligada al periodismo deportivo

Además de atleta, técnico y promotor, Bover ha sido durante más de medio siglo un referente del periodismo deportivo en Baleares. Comenzó en 1973 escribiendo para Diario de Mallorca y desde entonces ha colaborado con numerosos medios de prensa y radio.

Su candidatura recuerda que “es reconocido como uno de los periodistas deportivos más veteranos de España”, con una trayectoria centrada en la promoción del deporte base y la difusión de la cultura atlética.

Reconocimiento a toda una trayectoria

El premio Cornelius Atticus reconoce una trayectoria que combina excelencia deportiva, compromiso social, impulso del deporte base y una dedicación inagotable al atletismo balear.

Con este galardón, el Govern balear rinde homenaje a una figura que ha marcado generaciones y que ha contribuido de manera decisiva a la historia del deporte en las Islas Baleares.