Motociclismo
Joan Mir, antes de comenzar el Mundial de MotoGP: "Siempre tenemos las expectativas altas, pero ahora las tenemos más que el año pasado"
El mallorquín asegura que tiene buenas sensaciones de cara al campeonato, que comienza este fin de semana en Tailandia
EFE
El mallorquín Joan Mir (Honda RC 213 V) llega al primer Gran Premio de la temporada de MotoGP que se disputa este fin de semana en Tailandia con las "expectativas muy altas". "Siempre las tenemos altas, pero ahora las tenemos más que el año pasado, eso está claro", ha declarado en el circuito de Buriram.
"Después de cómo acabamos el año y de cómo han ido los 'test', que han sido muy positivos, aunque en este circuito sí que esperaba un poco más, no voy a mentir en eso, pero la realidad es que aún no ha empezado el Gran Premio, así que vamos a ver de lo que somos capaces", ha reconocido sincero el piloto oficial de Honda, campeón del mundo de MotoGP en 2020.
"Fuimos rápidos hace menos de una semana aquí, pero la realidad es que queremos más; en Sepang me encontraba un poquito mejor en cuanto a tiempos y cuando quería apretar para un buen tiempo de vuelta me salía más fácil, pero ahora han traído una carcasa un poco diferente aquí, así que vamos a ver como estamos trabajando", ha agregado Joan Mir.
"Esta moto tiene margen de mejora, pero está claro que después del 'test' de Sepang llegas aquí con las expectativas más altas porque nos acostumbramos a lo bueno más fácil, y cuando llegamos aquí el primer día sufrimos un poco y el segundo hemos estado más lejos de la Aprilia y la Ducati que en Sepang, esta es la realidad ahora", ha insistido el piloto balear.
"Hemos dado un pasito adelante, pero es que los otros también lo han dado, sobre todo Ducati y Aprilia, que de motor están muy bien, nosotros nos hemos acercado a KTM de motor", ha concluido.
