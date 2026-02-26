El ConectaBalear Manacor inicia el desafío de la Copa del Rey ante el Leganés

La emoción de la Copa del Rey de voleibol vuelve este jueves con un duelo que promete máxima intensidad. En los cuartos de final, el ConectaBalear Manacor, cuarto clasificado en la Superliga, se enfrentará al Leganés, noveno en la tabla. El encuentro será a las 20:00 horas en el Pabellón Fuente de San Luis, en Valencia.

A pesar de la diferencia clasificatoria, los antecedentes en liga no invitan a la confianza para el conjunto manacorí, pues el cuadro del sur de Madrid siempre ha vencido a los baleares en los enfrentamientos de Superliga. Sin embargo, la Copa es otra historia. Un torneo más corto, más exigente y donde cualquier detalle puede cambiar el rumbo.

Así lo ha advertido el técnico del Manacor, Alexis González, que afronta su tercera participación copera al frente del equipo: “La Copa va a ser muy bonita para todos, sabemos que es difícil porque una sorpresa la puede tener cualquiera, es muy peligrosa, pero nosotros estamos mentalizándonos de que el primer partido es como una final”.

El entrenador ha puesto en valor la evolución del club en los últimos años. De pelear en la zona baja a consolidarse entre los mejores: “Este es mi tercer año y el año pasado llegamos a la final, esto se tiene que valorar. Nosotros somos un equipo humilde, normalmente de la tabla baja y ahora siempre estamos arriba, entre los cuatro primeros”.

González también mira al rival con respeto y memoria. Recuerda la experiencia vivida por su propio equipo cuando sorprendieron en su primera participación copera: “El Leganés está en la misma situación que nosotros el primer año de Copa, que sorprendimos a Soria 3-0. Nosotros no teníamos nada que perder, veníamos octavos y ganamos. Teniendo esta experiencia creo que ellos van a ser conscientes de que es una competición peligrosa, porque están fuera de play-off y lo único que le queda es la Copa, así que es un partido peligroso, pero nosotros manejando la situación con tranquilidad y haciendo nuestro juego, queremos ganar”.

Con ese mensaje de prudencia y ambición, el Manacor encara su primer cruce con ilusión y con el mensaje de que en la Copa, todo puede pasar.