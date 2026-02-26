Voleibol | Copa del Rey
El ConectaBalear Manacor no da opción a otra sorpresa del Leganés
El conjunto mallorquín avanza a semifinales de la Copa por la vía rápida la vencer por 3-0
EFE
El ConectaBalear CV Manacor, alertado por las dos derrotas ligueras que había sufrido ante el Leganés, no dejó espacio para una nueva sorpresa del equipo madrileño y firmó una cómoda clasificación para las semifinales de la Copa del Rey que se disputa hasta el domingo en València.
Recién ascendido a la División de Honor, noveno clasificado actualmente y debutante en esta Copa, el Leganés llegaba sin presión pero, tras plantar cara al equipo balear en el primer set, se diluyó y no pudo complicarle las cosas al Manacor, finalista de la pasada edición y cuarto en la liga actualmente.
El valenciano Alejandro Ribas en su regreso a casa, Carlos Nieves, el polaco Adrian Kucharczyk y el brasileño Leandro Romaní fueron un cuarteto demasiado sólido para el Leganés, y el Manacor se medirá en semifinales al Guaguas, que un par de horas antes había pasado por encima del Pamesa Teruel.
De inicio, el conjunto manacorí quiso dejar clara su superioridad y se hizo con el mando del partido de la mano del central valenciano Ribas. Tuvo que pedir Álvaro Tejero un tiempo muerto para solicitar a los suyos que complicaran un poco las cosas al rival y no le permitieran un set sencillo.
El Leganés logró, primero, alargar los puntos y, después, apretar el marcador al ponerse a solo dos puntos. Ayudó el buen ojo de su técnico para la revisión de video, y no tuvo el mismo acierto el banquillo balear, que se llevó una tarjeta amarilla y otra roja.
Pero el equipo balear mantuvo la calma, recepcionó con serenidad y, aunque apretado, impuso su superioridad por el centro para llevarse un largo primer set con un punto final de Nieves (25-21).
La derrota, lejos de rebajar la esperanza del Leganés, le alimentó y el equipo madrileño dominó el inicio de la segunda manga con dos goles. Pero hasta ahí llegó.
El Manacor reaccionó de la mano de Kucharczyk y retomó el dominio, aunque el brasileño Felipe de Mello y Gabi del Carmen permitieron con sus recursos mantenerse en el choque y llevar el partido a un intercambio de puntos.
Fausto Díaz sacó el encuentro de ese guión y condujo al Manacor a llevarse la segunda manga con menos dificultades de las que se preveían.
La reasignación del argentino Vildosola como líbero, en sustitución del lesionado Rolando Hernández, fue un duro golpe para el Leganés.
El Manacor dominó con autoridad la tercera manga, en buena parte porque el Leganés se estrelló una y otra vez contra los bloqueos baleares. Cuando el equipo madrileño empezó a arriesgar, logró estrechar un poco el marcador, pero sin alterar a su rival.
Ficha técnica
3 - ConectaBalear CV Manacor: Díaz (9), Romaní (10), Kucharczyk (13), Nieves (10), Ribas (11), Lorente (2), Flequer (líbero)(-) y Cairus (libero) (-).
0 - UC3M Voleibol Leganés: De Mello (4), Del Carmen (11), Vigil (6), Vanco (7), Bouza (4), Vasquez (4), Hernández (líbero) (-), Rojas (4), Soto (1), Vildosola (líbero) (-), Rey (-) y Vos (-)
Parciales: 25-21; 25-16 y 25-21.
Árbitros: Francisco Pedrosa y Rubén Sánchez. Mostraron tarjeta amarilla al entrenador del Manacor Alexis González.
Incidencias: segundo partido de los cuartos de final de la Copa del Rey de Voleibol disputado en el pabellón de la Fonteta (València) ante unos mil espectadores
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
- La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao
- Médicos y residentes de Mallorca, de luto tras el suicidio de un MIR
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”