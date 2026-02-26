El ConectaBalear Manacor no da opción a otra sorpresa del Leganés

El ConectaBalear CV Manacor, alertado por las dos derrotas ligueras que había sufrido ante el Leganés, no dejó espacio para una nueva sorpresa del equipo madrileño y firmó una cómoda clasificación para las semifinales de la Copa del Rey que se disputa hasta el domingo en València.

Recién ascendido a la División de Honor, noveno clasificado actualmente y debutante en esta Copa, el Leganés llegaba sin presión pero, tras plantar cara al equipo balear en el primer set, se diluyó y no pudo complicarle las cosas al Manacor, finalista de la pasada edición y cuarto en la liga actualmente.

El valenciano Alejandro Ribas en su regreso a casa, Carlos Nieves, el polaco Adrian Kucharczyk y el brasileño Leandro Romaní fueron un cuarteto demasiado sólido para el Leganés, y el Manacor se medirá en semifinales al Guaguas, que un par de horas antes había pasado por encima del Pamesa Teruel.

De inicio, el conjunto manacorí quiso dejar clara su superioridad y se hizo con el mando del partido de la mano del central valenciano Ribas. Tuvo que pedir Álvaro Tejero un tiempo muerto para solicitar a los suyos que complicaran un poco las cosas al rival y no le permitieran un set sencillo.

El Leganés logró, primero, alargar los puntos y, después, apretar el marcador al ponerse a solo dos puntos. Ayudó el buen ojo de su técnico para la revisión de video, y no tuvo el mismo acierto el banquillo balear, que se llevó una tarjeta amarilla y otra roja.

Pero el equipo balear mantuvo la calma, recepcionó con serenidad y, aunque apretado, impuso su superioridad por el centro para llevarse un largo primer set con un punto final de Nieves (25-21).

La derrota, lejos de rebajar la esperanza del Leganés, le alimentó y el equipo madrileño dominó el inicio de la segunda manga con dos goles. Pero hasta ahí llegó.

El Manacor reaccionó de la mano de Kucharczyk y retomó el dominio, aunque el brasileño Felipe de Mello y Gabi del Carmen permitieron con sus recursos mantenerse en el choque y llevar el partido a un intercambio de puntos.

Fausto Díaz sacó el encuentro de ese guión y condujo al Manacor a llevarse la segunda manga con menos dificultades de las que se preveían.

La reasignación del argentino Vildosola como líbero, en sustitución del lesionado Rolando Hernández, fue un duro golpe para el Leganés.

Noticias relacionadas

El Manacor dominó con autoridad la tercera manga, en buena parte porque el Leganés se estrelló una y otra vez contra los bloqueos baleares. Cuando el equipo madrileño empezó a arriesgar, logró estrechar un poco el marcador, pero sin alterar a su rival.