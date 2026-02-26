Antonio Vadillo: “ElPozo va a exigir nuestro máximo nivel”

El Palma Futsal visita este sábado la pista del líder, ElPozo Murcia Costa Cálida, en uno de los encuentros más exigentes del calendario. Un reto de máxima dificultad ante un rival que ha firmado una primera vuelta sobresaliente y que se mantiene en lo más alto de la clasificación.

“Vamos a casa del líder. Yo creo que ya está todo dicho”, resume Antonio Vadillo, consciente del nivel que está mostrando el conjunto murciano. Más allá de los dos últimos tropiezos —la derrota ante Manzanares en liga y la eliminación copera frente al Barça— el técnico pone el foco en la regularidad mostrada durante meses. “Parece que nos hemos olvidado de los seis meses que llevan en una línea tan positiva”, advierte: “nos van a exigir nuestro máximo nivel”.

El entrenador del Palma destaca el equilibrio del rival: un equipo sólido, con pocos goles encajados y con argumentos tanto colectivos como individuales. “Está muy ordenado, muy equilibrado, y a nivel individual tiene jugadores diferenciales en todas las posiciones”, explica. Por eso, anticipa un partido que exigirá máxima concentración durante los cuarenta minutos.

Vadillo considera que los suyos llegan en un buen momento. El equipo ha ganado consistencia en juego y resultados, pero sabe que en Murcia el margen de error será mínimo. “Tenemos que seguir en nuestra línea”, apunta. Y detalla el plan: cuando toque llevar la iniciativa, buscar portería “las mayores veces posibles y en las mejores condiciones”; cuando toque sufrir, mostrarse compactos, bien organizados y solidarios en ayudas y coberturas para evitar que ElPozo imponga su estructura.

El técnico también subraya un aspecto clave: atacar antes de que el rival se organice. No en vano, considera que “organizacionalmente quizás es el mejor equipo de la liga”, lo que obliga a ser precisos y rápidos en la toma de decisiones.

En cuanto al estado de la plantilla, el equipo viaja prácticamente al completo, con la única baja confirmada de Luan Muller. “En principio están todos los jugadores disponibles”, señala, aunque no descarta ajustar la convocatoria pensando en la gestión de cargas de cara al próximo compromiso europeo. En cualquier caso, el mensaje es claro: “Con lo que vayamos podemos competir contra cualquier equipo en cualquier cancha”.

Piqueras: “Si estamos concentrados, podemos conseguir los tres puntos”

Piqueras no esconde el respeto por el conjunto murciano. “Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Si van primeros después de tantas jornadas es porque están haciendo un gran año y tienen mucha plantilla para ello”, señala. Aun así, el cierre también confía plenamente en las opciones del Palma: “Tenemos plantilla para competirles y, si estamos concentrados, podemos conseguir los tres puntos”.

El jugador considera que el equipo llega en un buen momento de forma. Tras el parón, el grupo ha ganado consistencia y confianza. “Quizás estamos en nuestro mejor momento de la temporada”, apunta. Para él, el descanso también tuvo un impacto positivo a nivel individual: “El parón nos vino muy bien para coger ritmo, sobre todo en lo personal”.

La visita al líder supone, además, un estímulo añadido. Jugar en una pista como la de ElPozo es uno de esos retos que motivan especialmente al vestuario. “Todo el mundo quiere jugar estos partidos. Es un partido muy bonito”, comenta, convencido de que, si el equipo ejecuta bien su plan, tiene "potencial para poder ganar”.

En el plano personal, Piqueras continúa dando pasos firmes tras su regreso. Se siente cada vez mejor físicamente y lo transmite con claridad: “Creo que estoy en el mejor momento desde que me lesioné”. Aunque reconoce que aún puede crecer en ritmo competitivo, las sensaciones son positivas. “Quizás me falta ese punto que te dan los partidos, pero en el día a día y compitiendo con los compañeros estoy al cien por cien”.

El jugador confía en que, con el paso de las semanas, vuelva a verse su mejor versión. “Evidentemente, con el tiempo se irá viendo al Piqueras del año pasado, pero todo lo que dependa de mi trabajo no va a ser”, asegura, reafirmando su compromiso y ambición en un tramo decisivo de la temporada.