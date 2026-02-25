Ponç Bover y Josefina Avilés, ganadores del reconocimiento Cornelius Atticus 2025

Ya hay ganadores para el premio Cornelius Atticus 2025. Tras la votación realizada este miércoles en la sede de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un jurado formado por instituciones y medios de comunicación, Ponç Bover y Josefina Avilés han sido propuestos para recibir la máxima distinción deportiva que entrega el Govern balear.

Ponç Bover, candidato propuesto por el club Atletismo Sporting Calvià y que se quedó muy cerca en la edición del año pasado, se ha impuesto en una votación muy ajustada a Raúl Fullana. Bover ha sido, durante más de cincuenta años, deportista, técnico, dirigente, promotor y periodista, dejando en cada una de estas facetas una huella imborrable.

“Estoy muy agradecido y muy orgulloso por este reconocimiento tan importante. Llevo toda una vida con el deporte, recuerdo que en mi época ni sabía dónde teníamos que ir para hacer atletismo, al que me ligué desde 1963”, ha explicado Bover visiblemente emocionado antes de hacer una reflexión. “Esto no habría sido posible si el apoyo de mi mujer y de toda mi familia, a los que les he quitado mucho tiempo para dedicárselo al atletismo y a su divulgación”.

Trayectoria ejemplar en el atletismo balear

Como atleta, especialmente durante los años sesenta, Bover consiguió marcas que le situaron en la preselección española y logró siete récords de Baleares. Como técnico, formó a generaciones de atletas con métodos avanzados para su época, siendo una figura clave en la carrera de deportistas como Mateo Domínguez, Luis Sanchís, Pepe Peñalver o Consuelo Martínez.

También fue determinante en la creación de los primeros clubes de atletismo en centros como el CIDE o Santa Mónica. Contribuyó, además, de forma decisiva al nacimiento de la Maratón de Calvià, así como a la primera Pujada a Lluc de la Part Forana.

Al margen de todo ello, también ha destacado en su faceta de comunicador. Bover ha informado con rigor y constancia sobre el atletismo y otros deportes minoritarios. Sus crónicas se han podido leer en las páginas de Diario de Mallorca, El Día, Diario 16, El Mundo y en distintos semanarios y emisoras de la isla.

Josefina Avilés, reconocimiento a título póstumo

Por su parte, Josefina Avilés, que también se quedó cerca el año pasado de conseguir el galardón, lo recibe a título póstumo. A lo largo de casi cuatro décadas desarrolló su labor profesional en el área de Deporte Escolar del Govern de les Illes Balears, donde se convirtió en una figura clave en la planificación, coordinación y consolidación de programas dirigidos a la promoción de la actividad física entre los más jóvenes.

Josefina Avilés, en una foto de archivo junto a Rafel Coll. / Ponç Bover

Paralelamente, ejerció como secretaria de la Federación Balear de Atletismo, desempeñando un papel determinante en la organización de competiciones, el apoyo a clubes y la articulación del calendario autonómico. Su implicación fue mucho más allá de las funciones propias del cargo, aportando una visión estructurada y rigurosa que contribuyó al crecimiento y profesionalización de la entidad. Además, participó activamente en distintas iniciativas vinculadas al atletismo, la natación y otras disciplinas deportivas.

Noticias relacionadas

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes propondrá al Consell de Govern que ratifique a los dos candidatos para que sean galardonados con la máxima distinción deportiva de la comunidad, en reconocimiento a su trayectoria en diferentes ámbitos (deportista, técnico, promotor o dirigente). El Premio Cornelius Atticus, que se otorga desde 1996, cuenta desde 2017 con una distinción femenina específica.