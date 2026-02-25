MotoGP arranca en Tailandia... con el acuerdo para 2027-2031 aún en boxes

El Mundial de motociclismo y sus tres categorías (Moto3, Moto2 y MotoGP) arrancan este fin de semana en el circuito de Buriram, en Tailandia, donde, el pasado fin de semana, concluyeron los últimos entrenamientos de pretemporada, lo que significa que pilotos y equipos han podido preparar a conciencia esta primera cita tras todas esas tandas de ensayos, pruebas y evoluciones diversas.

El campeonato, que constará de 22 fines de semana y 44 carreras de sábado y domingo (las de este fin de semana de MotoGP serán, tanto al ‘sprint’ como GP, a las 09.00 horas DAZN), tendrá, tal vez, por última vez, cuatro citas en España: Jerez (26 de abril), Barcelona (17 de mayo), Aragón (30 de agosto) y Valencia (22 de noviembre).

El Mundial, cuya organización ya recae en la compañía norteamericana Liberty Media, la misma propietaria del campeonato mundial de F-1, sigue teniendo en el español Carmelo Ezpeleta a la persona que lo negocia todo bajo el paraguas de MotoGP Sports Entertainment, la compañía que sustituye a Dorna Sports.

Y, en este sentido, por lo que ha podido saber El Periódico, Ezpeleta, creador de uno de los mayores y más vistosos espectáculos deportivos del mundo y auténtico hacedor del ‘milagro MotoGP’ desde que, en 1992, empezó a reflotar el campeonato, empieza a estar bastante harto de las exigencias que no parecen tener fin de los fabricantes, que se resisten a firmar el nuevo convenio que abarcaría el quinquenio 2027-2031.

Carmelo Ezpeleta, que no ha dejado de ser nunca el máximo responsable del Mundial de MotoGP, empieza a hartarse de las exigencias, muchas de ellas ilógicas, que trata de imponer la Asociación de Fabricantes para firmar el convenio del quinquenio 2027-2031.

Ezpeleta, que lleva un montón de meses conversando con los representantes de la MSMA, la Asociación de Fabricantes en las siglas inglesas, llegó a plantarse un bloqueo total en las negociaciones el viernes del test de Kuala Lumpur, el día antes de la gran fiesta de presentación del Mundial, al comprobar que los portavoces de las marcas no tenían intención alguna de firmar el nuevo acuerdo.

Todo parece indicar que la reunión habida ayer en Buriram tampoco ha supuesto, de momento, avance alguno sobre cómo debe ser la distribución de ingresos comerciales, ya que, sobre las nuevas normativas técnicas, sí parecen haber llegado a un acuerdo. Ezpeleta ha mostrado su enfado a los representantes de los fabricantes de MotoGP, a los que suele recordar que, en el momento más crítico del campeonato, en los inicios de Dorna Sports, se negaron a echarle una mano para sacar adelante el Mundial.

Acuerdo bloqueado

Lin Jarvis, representante de la MSMA, Paolo Pavesio (Yamaha), Massimo Rivola (Aprilia), Pit Beirer (KTM) y Gigi Dall’Igna (Ducati) no existían como jefes de equipo en los inicios de los 90 y, en ese sentido, no parecen conscientes de que el campeonato de las dos ruedas ha crecido y se ha convertido en lo que es en estos momentos sin que su contribución haya sido decisiva y generosa en la medida que sí lo ha hecho el equipo de Ezpeleta hasta convertir su compañía en una auténtica tentación millonaria para Liberty Media.

El campeonato, pues, arrancará mañana con la tradicional conferencia de prensa de los auténticos protagonistas de este espectáculo, los pilotos, cuyo futuro está absolutamente bloqueado por esta falta de acuerdo entre organizadores y fabricantes. Aquello que parecía iba a ser público a lo largo de las dos últimas semanas, es decir, los millonarios fichajes que los fabricantes han hecho con vistas al periodo 2027-2028, no puede ver la luz, pues de hacerse público sería reconocer de alguna manera que los fabricantes están dispuestos a seguir contribuyendo al crecimiento del Mundial de MotoGP cuando, en realidad, aún están dudando.

Àlex Márquez ya disfruta esta temporada de la mejor Ducati tras lograr el subcampeonato del mundo de MotoGP. / ALEJANDRO CERESUELA

Lo que ustedes han podido leer en El Periódico y otros medios, es decir, que Marc Márquez ha renovado por Ducati, que Pedro Acosta dejará KTM por Ducati, que Maverick Viñales será promovido al equipo oficial de KTM, que Jorge Martín cambiará, por fin, su Aprilia por la Yamaha V4, que Fabio Quartararo abandonará, por fin, la Yamaha V4 en busca de la prometedora Honda y que, finalmente, al parecer, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia se ha decidido por la Aprilia antes que por la Yamaha V4 en su futura aventura 2027-2028, entre los más importantes cambios, deberá esperar hasta que se firme el acuerdo Liberty Media-MSMA, que se firmará, sin duda, durante las próximas semanas.

Nada será igual

Durante esas largas e interminables conversaciones, los jefes de equipo y representantes de los fabricantes le han expresado a Ezpeleta su inquietud por el hecho de que esta temporada van a correr, la mayoría de ellos, con pilotos que, el año que viene, no serán suyos.

“Yo le voy a pagar tres millones de euros a mi piloto estrella, que, durante toda la temporada, tendrá en su cabeza su próxima moto, no la mía”, le expresó recientemente uno de los responsables máximos de una de las fábricas más importante del ‘paddock’ a Ezpeleta, que le recordó que les había ofrecido la posibilidad, hace ya tiempo, de crear ventanas durante la temporada para negociar evitando este lío y los propios fabricantes descartaron esa idea, como muchas otras.

Todo el mundo sabe que Marc Márquez se queda en Ducati, que Àlex Márquez se va a KTM, que Fabio Quartararo aterrizará en Honda, que Pedro Acosta se va a Ducati, que Jorge Martin ficha por Yamaha, que 'Pecco' Bagnaia correrá con Aprilia...pero nadie lo puede contar (aún).

La situación no deja de ser esperpéntica con pilotos corriendo con una marca cuando se sabe que, el próximo año, correrán con otra distinta. Eso sí, hay quien recuerda en estos días que el (entonces) portentoso Lewis Hamilton corrió todo el 2024 con Mercedes cuando, semanas antes de que arrancase el Mundial-2024, ya había anunciado que había firmado por Ferrari para correr, a partir de 2025, con uno de los bólidos de la ‘Scuderia’.

Pero, en esta ocasión, se añade una dificultad superior, tanto para los pilotos como para los fabricantes, ninguno de sus pilotos estrellas (tal vez el único que sí podrá será Marc Márquez, que no se mueve de Ducati) podrán probar las futuras motos 2027, que son totalmente diferentes, muy diferentes, a los actuales cohetes repletos de ayudas a la conducción, muchísima aerodinámica y una sofisticadísima tecnología, que desaparecerá la próxima temporada. Es evidente que Yamaha o cualquier otra fábrica no querrá que pilotos que no van a correr con sus motos 2027 prueben sus nuevos prototipos.

Es evidente que aunque la falta de acuerdo inquieta a todo el mundo dentro del ‘paddock’ de MotoGP, todo el mundo, empezando por Carmelo Ezpeleta, que sigue siendo el máximo responsable del ‘circo’, y siguiendo por los fabricantes, son conscientes de que, finalmente, llegarán a un acuerdo y fabricas y pilotos podrán empezar el goteo de anuncios diciendo quién y dónde correrán a partir de la próxima temporada.