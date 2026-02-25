Dos policías nacionales de Palma ganan la Desert Trophy Panda en Marruecos

El equipo mallorquín Isla Racing Team ha hecho historia al proclamarse vencedor de la Desert Trophy Panda, que este año celebraba su emblemático décimo aniversario. La formación, compuesta por dos agentes de la Policía Nacional destinados en Palma, ha logrado imponerse en una de las ediciones más disputadas de esta carrera extrema que se celebra en el desierto de Marruecos.

La victoria del Isla Racing Team tiene un mérito especial dada la alta competitividad de esta edición. Los agentes baleares consiguieron el primer puesto tras una intensa batalla de estrategia y navegación superando a dos equipos del Reino Unido, quienes ocuparon el segundo y tercer cajón del podium.

Este resultado subraya la pericia técnica y la impecable estrategia del equipo español frente a escuadras internacionales de alto nivel, consolidando el pabellón nacional en lo más alto de la competición.

Diez años de aventura y resistencia

La Desert Trophy Panda ha conmemorado su primera década de vida con un recorrido técnico de más de 3.000 kilómetros. A bordo de su vehículo preparado en Mallorca, los policías nacionales superaron seis etapas extremas por el desierto de Marruecos, donde la orientación, navegación y resistencia fue la clave para marcar la diferencia frente a sus perseguidores.

El equipo formado por dos policías nacionales de Balears, en el podio. / Desert Trophy

Los dos integrantes del Isla Racing Team han demostrado que la disciplina propia de su labor en el cuerpo de la Policía Nacional es un activo fundamental para el éxito en condiciones adversas. "Estamos euforicos por conseguir este historico resultado. Ha sido un honor representar a Baleares y a la Policía Nacional en una edición tan especial. Ver la bandera en lo más alto junto a equipos tan potentes como los británicos es un orgullo inmenso", han declarado los campeones tras cruzar la meta.

Solidaridad sobre ruedas

Más allá de la competición, los agentes han cumplido con la misión humanitaria del raid, entregando material escolar y artículos de primera necesidad en las zonas más desfavorecidas del recorrido, uniendo los valores del deporte con la vocación de servicio público que desempeñan en su día a día en las islas.