Alexis González, entrenador del Conectabalear: ”Este año apostamos por ganar la Copa del Rey”

Alexis González, entrenador del Conectabalear Manacor, analiza cómo llega el equipo a la Copa del Rey de este fin de semana en Valencia, señala por dónde pasan las claves de los cuartos del final ante el Leganés y del torneo. También se marca el objetivo que es, ni más ni menos, que ganar el trofeo.

¿Cómo llega el equipo a la Copa?

Muy bien, tuvimos buena semana de trabajo, venimos bien en la clasificación de la Superliga, así que nada…hipermotivados para enfrentarnos al Leganés.

El equipo viene de una derrota contra el Guaguas en el último partido liguero, aunque dio una buena imagen, ¿con qué sensaciones, a nivel de juego, llega a la cita copera?

Son derrotas que pueden pasar porque el equipo favorito es Guaguas. Nosotros sabemos que estamos ahí, que jugamos un buen nivel y ahora borrón y cuenta nueva y pensando en Leganés el jueves.

¿Por dónde pasan las claves para superar al Lgeanés en estos cuartos de final?

Será un partido muy igualado. Nosotros con ellos hemos perdido los dos partidos 3-2 y 3-2 ganando 0-2. Será un partido reñido, ellos tienen sus momentos muy buenos con dos jugadores importantes, pero pensando que nosotros si hacemos nuestro juego nos podemos llevar la victoria.

El año pasado quedasteis subcampeones, ¿tienes la clave para volver a llegar a la final y hacer una buena Copa?

El objetivo es ganarla, es lo que nos planteamos a principio de temporada, como quedar entre los cuatro primeros de la liga y lo estamos cumpliendo. El primer año nuestro en Manacor semifinal, el segundo final y este año apostamos a llegar a la final y ganarla.

¿Ves realista ganarla?

Obvio. Nosotros pensamos siempre en ganador, aunque sabemos que hay un equipo muy favorito que por presupuesto y por jugadores es ampliamente el favorito en la liga y en la Copa, pero nosotros nos animamos con cualquiera.

A nivel técnico, ¿cómo se prepara una Copa con la posibilidad de jugar tres partidos en cuatro días y sin prácticamente margen de preparar el segundo y el tercero?

Es mucho trabajo. Es un trabajo que no se ve: análisis de vídeo de Leganés, análisis de vídeo de Guaguas…de los otros rivales porque no sabes que puede pasar y la Copa no te da tanto tiempo porque se juega todos los días. Entonces es ir ya con una base preparada para afrontar cualquier partido que te pueda tocar.

A nivel balear, ¿cómo ves a los cinco jugadores de las islas que tienes en tus filas?

Bien, bien, muy contento por ellos, para muchos ya va a ser su tercera Copa, que no es nada fácil. Para jugar la Copa del Rey hay que estar entre los ocho primeros de la Superliga, jugar a un muy buen nivel, así que estoy contento que jugadores de aquí de la isla puedan disfrutar de ello, obviamente muchos participan también y estoy agradecido de tenerlos en el equipo.