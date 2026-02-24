Rafa Nadal vuelve a esquiar después de 26 años y Lindsey Vonn le propone una cita

Desde que Rafa Nadal empezara su larga carrera como tenista no ha podido esquiar para evitar lesiones. Su retirada a finales de 2024 llegó precisamente motivada por su estado físico, que le impedía competir al máximo nivel. Ahora que no vive pendiente de la agenda profesional y tampoco tiene que preocuparse por posibles molestias y recaídas, ha aprovechado para volver a difrutar del deporte sobre la nieve tras 26 años sin poder hacerlo. Lindsey Vonn, la campeona olímpica de descenso a quien Rafa Nadal le envió un mensaje de apoyo tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, le ha citado a través de Instagram para que esquien juntos una vez esté recuperada: "Tenemos que esquiar juntos cuando esté sana".

A sus 39 años, Nadal tiene tiempo y dinero para el ocio. Si bien colgara la raqueta por causa de fuerza mayor, el manacorí sigue necesitando la adrenalina que le proporciona el deporte, aunque este no sea de competición. Es por eso que en los últimos días ha seguido los Juegos Olímpicos como un aficionado más, y ha subido a la montaña sin pensarselo dos veces. Lindsey Vonn, que de paisajes naturales sabe un rato, ha hecho pública su aprovación por Baqueira Beret, la estación de esquí en la Vall d'Aran en el Pirineo Catalán a la que subió el mallorquín: "Si!!! Me encanta Baquiera!!", escribió en castellano la deportista norteamericana de 41 años cometiendo un pequeño error tipográfico.

La relación entre ambos es de respeto y admiración, pues tanto Rafa como Lindsey han sufrido el peso de las lesiones en sus respectivas carreras deportivas. El tenista manacorí calificó a la esquiadora como una "gran inspiración" y un "ejemplo de perseverancia" tras su caída el pasado 8 de febrero.

Vonn había regresado de su retiro para intentar añadir una última medalla a su amplia colección, pero en cuestión de segundos se le esfumó el sueño cuando su bastón derecho se enganchó con una de las puertas del descenso. Además de sus tres medallas olímpicas (un oro y dos bronces), la estadounidense acumula un total de 84 victorias en la Copa del Mundo.