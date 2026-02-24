Manuel Montejo conquista el Campeonato de Mallorca de Primera en Bola 8 en su regreso a la competición insular

Manuel Montejo se proclamó el fin de semana pasado campeón de Mallorca de Primera en la categoría de Bola 8. El campeonato, última prueba puntuable del calendario insular, se celebró este fin de semana 21 y 22 de febrero en el Club de Billar CP Manacor, bajo la organización de la sección de Pool de la Federación Balear de Billar.

Montejo regresaba a la competición insular y lo hizo a lo grande, imponiéndose en la final a Xisco Barceló por un 6-1. El duelo mostró un gran nivel, pero varios errores tácticos hicieron coger ventaja a Manuel Montejo, que mantuvo una versión sólida, precisa y muy eficaz en los cierres y supo aprovechar varios dry breaks para llevarse la victoria. En su camino al título, Montejo superó en cuartos de final a Juanjo Liébana por 6-1 y en semifinales a Adrian Wood por 6-3.

Por su parte, Xisco Barceló firmó también un gran campeonato. En cuartos de final venció a Óscar Olivas por 6-0 y en semifinales superó a Héctor Oviedo por 6-3. Aunque cedió en la final, su regularidad durante toda la temporada le permite cerrar el curso como número uno del ranking insular, tras disputar tres finales y conquistar dos títulos. Le sigue en segundo lugar del ranking final Jose Luis González, mientras que la tercera posición queda compartida entre Adrian Wood y Juanjo Liébana. Óscar Olivas, jugador de Gráficas Ensenyat, cierra el top cinco.

Además, los doce primeros clasificados del ranking insular aseguran su plaza en el Campeonato de Baleares, que se disputará en Ibiza los días 28 y 29 de marzo, donde se medirán los mejores jugadores de cada isla. Con esta última prueba, se cierra la temporada insular con una conclusión clara: el nivel competitivo sigue creciendo, la exigencia es máxima y el circuito mallorquín llega al Campeonato de Baleares en plena forma.

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE MALLORCA DE PRIMERA EN BOLA 8: