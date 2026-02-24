Lunes por la mañana en el polígono industrial de Son Morro, Palma: frente a una sencilla puerta de nave se reúne un grupo de personas atléticas con ropa deportiva bajo el sol primaveral. Casi sin hablar, entran al local. Allí, la entrenadora Isabel Juez explica a los 24 deportistas el entrenamiento del día. No hay preguntas; todos parecen conocer las rutinas y completan sus estaciones con concentración. «¡Vamos, vamos, estamos casi a la mitad!», anima Juez mientras el sudor corre. Afuera ruge el tráfico; adentro solo importa el pulso.

Hyrox: un fenómeno mundial del fitness “made in Germany”

Lo que aquí parece disciplina casi militar forma parte de un fenómeno global: Hyrox. El formato combina entrenamiento funcional de fuerza con cardio de alta intensidad y está conquistando el mundo del fitness. Deportistas aficionados compiten en pruebas híbridas que se celebran regularmente, con la promesa de que cualquiera puede participar si está dispuesto a llegar a su límite. El año pasado, según datos de la marca, hubo más de 110 competiciones Hyrox en 40 países, con más de 850.000 atletas participantes. En todo el mundo, Hyrox cuenta ya con más de 8.000 centros de entrenamiento asociados.

Hyrox en Mallorca: así crece a toda velocidad la comunidad de entrenamiento híbrido de moda en la isla / Nele Bendgens

Los inventores son dos alemanes: Moritz Fürste, tres veces campeón del mundo de hockey y medallista olímpico, además de empresario, y Christian Toetzke, experto del sector en el mundo internacional del ciclismo, maratón y triatlón, fundaron Hyrox a finales de 2017. En enero de 2018 se celebró el primer evento en Hamburgo. Desde entonces, el concepto crece a gran velocidad, tanto en el ámbito deportivo como en el económico.

Y las cajas registradoras suenan: participar en un evento Hyrox cuesta de media 120 euros, a lo que se suman los ingresos de los gimnasios asociados. Se estima que la facturación de la marca ronda los 130 millones de euros. El fabricante de artículos deportivos Puma ha prorrogado anticipadamente su contrato como “Global Partner” por cinco años más, hasta 2030; de momento, no se vislumbra el final del auge. En 2032, Hyrox quiere estar presente en Brisbane como deporte oficial en los Juegos Olímpicos.

Ocho por ocho: entrenamiento en circuito con carreras intercaladas

El atractivo también reside en la claridad del formato. Durante una competición Hyrox, los participantes corren un total de ocho veces un kilómetro y alternan, entre medias, ocho ejercicios de fuerza en un orden fijo: 1.000 metros en el SkiErg, 50 metros empujando trineo, 50 metros tirando de trineo, 80 metros de burpees con salto largo, 1.000 metros de remo, 200 metros cargando kettlebells, 100 metros de zancadas con saco de arena y 100 lanzamientos con balón medicinal. Hombres y mujeres trabajan con pesos distintos. Además de la modalidad individual, también compiten equipos.

También en Mallorca la tendencia ha prendido con fuerza. En los ya 17 clubes oficiales de Hyrox repartidos por la isla, cada vez más participantes se suman a los entrenamientos. Y el fenómeno va más allá de la pura competición: para octubre, TUI planea un crucero temático de cuatro días dedicado a Hyrox con salida desde Palma.

Visita al polígono industrial de Palma

Visita a RS Training en Son Morro. «Nuestros deportistas son disciplinados y ambiciosos», dice la entrenadora Isabel Juez (38), mientras el grupo completa una sesión que deja poco espacio para la charla. La clase está completa; todos están concentrados y solo miran de vez en cuando el pulso en sus relojes deportivos. En el entrenamiento de Hyrox, comenta Juez —antigua esquiadora de la selección española—, pronto se separa el grano de la paja. «Quien sigue después de dos meses, se queda», afirma. «La gente se vuelve adicta rápidamente porque ve resultados en poco tiempo… y entonces quiere más».

RS Training participó a principios de febrero en la carrera Hyrox de Bilbao con un equipo de más de 30 deportistas. No hay límite de tiempo, lo que facilita la iniciación a muchos. «Cualquiera puede practicar este deporte, porque podemos adaptar todos los ejercicios a tu cuerpo y a tu nivel de forma física», explica Juez, que forma parte de RS Training desde su fundación hace cuatro años. Tras Bilbao, los grupos entrenan ahora para su propio evento: “Strong Race”, la competición que RS Training organiza los días 11 y 12 de abril en Mallorca.

Strong Race también apuesta por el principio híbrido y se orienta estructuralmente en Hyrox, aunque varía el formato: diez ejercicios con 500 metros de carrera entre cada uno. Para la cuarta edición, el Velódromo de Palma se transformará en un circuito para un máximo de 3.000 participantes. «Empezamos aquí, en el parque del polígono industrial, y luego nos trasladamos a la Palma Arena», cuenta Juez.

David (40) aún recupera el aliento tras la sesión de entrenamiento. «Desde que probé Hyrox por primera vez hace un año, soy un gran fan», dice. Ya se ha puesto a prueba «a nivel competitivo» y ahora quiere participar en una competición oficial de Hyrox en el extranjero. Solo en Europa, en marzo, se celebrarán siete pruebas.

Más accesible que el crossfit

También el gimnasio “Som Hrx”, inaugurado en enero, se ha subido a la ola. La entrenadora Roser Miralles (46) explica que llevaba más de un año animando a su jefe a apostar por esta línea. «Hyrox es mucho más accesible y apto para el gran público que el crossfit», opina. Los ejercicios no requieren una gran técnica y pueden adaptarse individualmente. Miralles también compitió en Bilbao, donde mejoró su tiempo personal.

Sin embargo, quien se marque un objetivo concreto en Hyrox necesita estrategia. «Hay que calcularlo todo al detalle», afirma. «¿Cuánto tiempo necesitas para cada ejercicio? ¿Cómo puedes hacer más rápidas las transiciones? ¿Cuál es tu ritmo por kilómetro?». Miralles es enfermera y trabaja en la clínica de rehabilitación Sant Joan de Déu. «Allí veo cada día la gran diferencia que marca un estilo de vida activo, especialmente en personas mayores. Quien antes solo estaba en el sofá apenas puede ya atarse los zapatos».

En Som Hrx, los grupos de entrenamiento están formados por un máximo de 16 participantes. «Así podemos centrarnos plenamente en la técnica, sobre todo en que cada uno ejecute bien los ejercicios. No somos un gimnasio donde simplemente se pasa corriendo de una clase a otra», dice Miralles. También su compañero Francesco de Carlo (37), que ese día dirige una sesión con solo cuatro participantes, ha optado conscientemente por un estudio pequeño. En la prueba práctica se comprueba lo que significa esta filosofía de entrenamiento: aunque uno querría abandonar por completo tras la segunda de cinco rondas, gracias a la motivación específica se logra continuar. Se explican y corrigen las posturas. Las agujetas duran aún dos días después.