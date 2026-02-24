Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apnea

Cristina Ladaria, Juanan Servera y Mateusz Bucszeck brillan en el cuarto campeonato OPEN BLAUSUB FEDERÓPTICS

La deportista marcó un nuevo récord balear con una marca de 5'40" en apnea estática, mientras que los vencedores masculinos dominaron todas las pruebas del campeonato

Cristina Ladaria, tras conseguir el nuevo récord balear en la disciplina de STA (Apnea estática).

Cristina Ladaria, tras conseguir el nuevo récord balear en la disciplina de STA (Apnea estática). / BLAUSUB FEDERÓPTICS

Maria Quetglas

Palma

Cristina Ladaria, Juanan Servera y Mateusz Bucszeck dominaron en el Cuarto campeonato OPEN BLAUSUB FEDERÓPTICS celebrado en la piscina municipal de Sa Pobla el pasado sábado 21 de febrero. Con una buena inscripción, buen nivel de marcas y con cero descalificaciones se desarrolló el campeonato, siempre en un ambiente de compañerismo y de respeto deportivo.

En el apartado femenino, destaca el excelente resultado de Cristina Ladaria en la disciplina de STA (Apnea estática), quien realizó una marca de 5'40" y marcó un nuevo récord balear, superando el anterior en 15" , que lo había establecido la misma atleta en el campeonato de España de 2025 de Vitoria.

En la parte masculina, hubo dos claros dominadores del campeonato: Juanan Servera y Mateus Bucscek, ambos medallistas en el último campeonato de España de 2025, con victoria para el polaco residente en Mallorca en las disciplinas STA (con un tiempo de 6'31") y DNF (dinámica sin aletas, marca de 150) y por el atleta de Porto Cristo en la disciplina DYN (137,8 de marca).

Juanan Servera y Mateus Bucscek, dominadores de la categoría masculina.

Juanan Servera y Mateus Bucscek, dominadores de la categoría masculina. / BLAUSUB FEDERÓPTICS

