Apnea
Cristina Ladaria, Juanan Servera y Mateusz Bucszeck brillan en el cuarto campeonato OPEN BLAUSUB FEDERÓPTICS
La deportista marcó un nuevo récord balear con una marca de 5'40" en apnea estática, mientras que los vencedores masculinos dominaron todas las pruebas del campeonato
Maria Quetglas
Cristina Ladaria, Juanan Servera y Mateusz Bucszeck dominaron en el Cuarto campeonato OPEN BLAUSUB FEDERÓPTICS celebrado en la piscina municipal de Sa Pobla el pasado sábado 21 de febrero. Con una buena inscripción, buen nivel de marcas y con cero descalificaciones se desarrolló el campeonato, siempre en un ambiente de compañerismo y de respeto deportivo.
En el apartado femenino, destaca el excelente resultado de Cristina Ladaria en la disciplina de STA (Apnea estática), quien realizó una marca de 5'40" y marcó un nuevo récord balear, superando el anterior en 15" , que lo había establecido la misma atleta en el campeonato de España de 2025 de Vitoria.
En la parte masculina, hubo dos claros dominadores del campeonato: Juanan Servera y Mateus Bucscek, ambos medallistas en el último campeonato de España de 2025, con victoria para el polaco residente en Mallorca en las disciplinas STA (con un tiempo de 6'31") y DNF (dinámica sin aletas, marca de 150) y por el atleta de Porto Cristo en la disciplina DYN (137,8 de marca).
- Una decena de personas increpa a un hombre por tirar a un niño al mar en el Portitxol, en Palma
- Una mujer muere atragantada con una ensaimada en plena calle en Maria de la Salut
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
- Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"