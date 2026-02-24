El Club Balear de Esgrima compite en el Nacional absoluto de Albacete

Tres deportistas del Club Balear de Esgrima participaron este pasado fin de semana en el torneo de ranking nacional absoluto de espada masculina celebrado en Albacete, la cita de mayor nivel del calendario estatal.

Andrés Buades, que debutaba en una competición nacional; Antoni Sabater, que también se estrenaba en categoría absoluta tras competir en niveles inferiores, y Sergi Villalonga, el más veterano, fueron los representantes del club isleño.

Los deportistas del Club Balear de Esgrima durante el Nacional absoluto de espada. / Toni Sabater

En la fase de poules, Buades y Sabater lograron cuatro victorias y superaron el corte, mientras que Villalonga, con un solo triunfo, quedó eliminado. Sabater accedió al tablón de 128 con el número 38 del cuadro, donde cayó eliminado. Buades, exento en ese primer cruce, entró directamente en el tablón de 64, ronda en la que finalizó su participación con la 16a posición final.