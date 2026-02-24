Álex Blanes y Juan Pedro Manjón se imponen en el I Torneo Mallorca Global celebrado en Golf Maioris

Álex Blanes y Juan Pedro Manjón se han proclamado vencedores del I Torneo de Golf Mallorca Global “18 hoyos, 18 marcas”, que tuvo lugar el sábado 21 de febrero en Golf Maioris (Llucmajor), tras imponerse en el Premio Scratch y la clasificación de 1ª categoría hándicap de la competición, respectivamente. En la 2ª categoría hándicap, René Jabroer quedó en primera posición. El torneo ha contado con 92 jugadores, además de una veintena de participantes en el Cínic - Bautismo de golf, y ha repartido más de 10.000 euros en premios y obsequios.

La jornada ha combinado deporte, visibilidad de marca y experiencia gastronómica. Una propuesta diseñada por la agencia Mallorca Global para disfrutar del golf más allá de la competición y que ha congregado a caras conocidas de la isla, entre empresarios, directivos y jugadores habituales del panorama golfístico mallorquín.

Uno de los elementos distintivos de la prueba ha sido la participación de 18 marcas patrocinadoras, donde cada empresa ha dispuesto de un hoyo personalizado: Air Europa, Absolut Home, Absolut Play, Absolut BBQ, Autovidal – Volvo, Autovidal – Alfa Romeo, Autovidal – Omoda / Jaecoo, HM Hoteles, Balearhouse, Grupo La Vasca, Ona Clinic, Studio Gallery, Hammam, Palma Motos, Llull Segur, Dyreco, Palma Beach y Previs. Las firmas colaboradoras han aportado un destacado programa de premios, un factor que ha contribuido a la gran expectación generada por el torneo y al rápido cierre de inscripciones.

Más allá del plano deportivo, el torneo ha destacado por su marcado componente social, especialmente durante el desayuno de bienvenida a cargo de Ca’n Joan de s’Aigo, el halfway gastronómico ofrecido por Grupo La Vasca y la comida celebrada tras la prueba, durante la que se ha realizado la entrega de premios y el sorteo. En un ambiente distendido, los asistentes han disfrutado de una experiencia marcada por la cercanía y el intercambio profesional.

Los participantes han disfrutado también de una jornada de intercambio profesional y de una experiencia gastronómica. / Mallorca Global

Entre los obsequios del sorteo han destacado: un viaje Nueva York para dos personas (Air Europa), estancias en hoteles de HM Hotels, un putter (Llull Segur), una bolsa de golf (Golf Maioris), excursión en catamarán (Palma Beach) y diferentes vales para: restaurantes del Grupo La Vasca, Ona Clinic, Hammam Al Ándalus, Absolut Concept y muchos más. La organización, Mallorca Global, valora la posibilidad de dar continuidad al torneo tras el éxito de esta primera edición.

RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN

PREMIO SCRATCH

• Ganador Scratch: Álex Blanes – Premio: Vuelo para 2 personas a cualquier destino de Europa.

CLASIFICACIÓN HÁNDICAP

Primera categoría:

• Primer clasificado: Juan Pedro Manjón – Premio: Zapatos Lotusse | Experiencia de fin de semana con un Mercedes Benz - Autovidal.

• Segundo clasificado: Gonzalo Ocejo – Premio: Chaqueta North Sails - Dyreco | Vale descuento - Absolut BBQ

• Tercer clasificado: Miguel Sobrado – Premio: Escultura “Menina” - Studio Gallery

Segunda categoría:

• Primer clasificado: René Jabroer – Premio: Tratamiento de estética - Ona Clinic.

• Segundo clasificado: Francisco Vidal – Premio: Estancia HM Hotels | Vale Absolut Concept.

• Tercer clasificado: Victor Applequist – Premio: Vale Absolut Home | Cena restaurante La Vasca.

PREMIOS ESPECIALES

• Drive más largo (Damas): Juana Mª Alemany – Premio: Baño con masaje Hammam - Al Ándalus.

• Drive más largo (Caballeros): Fabia Valluzzi– Premio: Experiencia de fin de semana con un Alfa Romeo - Autovidal.

Noticias relacionadas

• Bola más cercana: Toni Jaime Roig– Premio: Cena en el restaurante es Pati de Montuïri de Santi Taura - Mallorca Caprice.