El programa del Consell de Mallorca "Els valors de l’esport" estrena temporada con una mesa redonda de élite en Cala Millor

El Consell de Mallorca ha presentado este lunes en el Auditorium Sa Màniga en Cala Millor el programa "Els valors de l’esport", que este año destacará como lema de concienciación el esfuerzo en la vida y en el deporte. Se trata de talleres y charlas que se hacen en colaboración con once profesionales deportivos mallorquines de alto nivel y llegan a 3.000 participantes de entidades, asociaciones y centros educativos. El programa se ha estrenado en Sant Llorenç des Cardassar con una mesa redonda protagonizada por la piragüista Àngels Moreno, el árbitro Guillermo Cuadra Fernández, el también palista, Joan Toni Moreno y la ciclista Marga Fullana.

En el cartel de ponencias 2026 del Consell se incorpora como novedad la piragüista pollencina Àngels Moreno, tercera en el Campeonato del Mundo 2025 en categoría Sub 23 C2 500 m, y ganadora del Campeonato Europeo en la misma modalidad. También continúan colaborando con el Consell: la ciclista Mavi García, el árbitro Guillermo Cuadra, la gimnasta y ciclista Cintia Rodríguez, los atletas Bernat Xamena, Bel Calero y Àlex Palomero, el piragüista Joan Toni Moreno, la especialista en pesca submarina Malén Sart, el espeleólogo invidente Pedro González y la piloto de rally Sonia Ledesma.

En la presentación, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agradecido la colaboración de estos deportistas y ha afirmado que "es necesaria la tarea institucional y de todos los agentes deportivos en la concienciación en valores tan importantes como son el esfuerzo, el respeto, la disciplina o el aprendizaje".

El consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha valorado que "este programa llega a 3.000 participantes como un complemento a las clases de educación física y siempre está vivo, porque incorpora nuevas figuras del deporte mallorquín cada temporada, que transmiten su experiencia como valor añadido".