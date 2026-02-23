Atletismo
El Pegasus brilla en el Nacional de lanzamientos largos de invierno
Carlos Grau se proclama campeón de España sub-20 en jabalina
Bronces para Sergi Albertí y Estebart Aspen en Castellón
Éxito de los jóvenes atletas del Pegasus en los Campeonatos de España de lanzamientos largos de invierno, disputados este pasado fin de semana en Castellón. Carlos Grau Castillejos fue la gran figura al proclamarse campeón de España sub-20 en lanzamiento de jabalina, mientras que Sergi Albertí logró el bronce en martillo sub-16 y Estebart Aspen hizo lo propio en disco sub-18 femenino.
Bajo la dirección de José Ángel Pinedo, Carlos Grau dominó con autoridad el concurso con un mejor intento de 58,61 metros. El subcampeón, Marcos Vega (Salamanca), lanzó 58,04, logrando su mejor marca personal.
En jabalina sub-23, la plusmarquista Carla Jaume (Pegasus) se clasificó octava con 36,44 metros. En la misma especialidad, en categoría sub-16, Romy Busquets (AZ Binissalem) fue octavo con mejor marca personal (23,28 metros).
La primera medalla llegó de la mano de Sergi Albertí, entrenado por su padre Antonio Albertí, que se colgó el bronce en martillo con un lanzamiento de 56,82 metros.
Por su parte, Estebart Aspen logró la tercera posición en disco sub-18 con 39,50 metros, también mejor marca personal. Además, fue séptima en martillo con 52,88 metros, igualmente registro personal.
En disco, Víctor Piña (ADA Calvià) se clasificó quinto con un mejor lanzamiento de 45,30 metros, conseguido en su primer intento, aunque condicionado por cuatro nulos. Su compañera Zulema Bonilla finalizó décima con 31,64 metros.
