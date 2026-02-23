María Victoria Ruiz Kostrova brilla en el Campeonato de Baleares de Invierno de Natación Artística

El Campeonato de Baleares de Invierno de Natación Artística, organizado por la Federación Balear de Natación y celebrado el 21 de febrero en la piscina de Son Moix, reunió a 85 deportistas contando con participación de deportistas mallorquinas e ibicencas, representando al Club Mallorca Sincro, Club Deportivo Sincro Ibiza, Club Mediterránea y Club Natació Eivissa en una jornada que abarcó todas las modalidades de rutinas las categorías desde pre-alevín hasta junior.

En la categoría junior individual, el protagonismo fue para María Victoria Ruiz Kostrova (Club Mallorca Sincro), que se proclamó campeona en Solo Técnico con 221.2533 puntos, por delante de Alex Planells de Dalmases (C.N. Eivissa), segunda con 173.6375, y Mariola Tirado Moreno (C.D. Sincro Ibiza), tercera con 155.6525. La nadadora del conjunto mallorquín volvió a imponerse en Solo Libre Junior, alcanzando una puntuación total de 418.8508 puntos, mientras que la segunda posición fue para Mariola Tirado Moreno con 275.8025.

En dúo técnico junior, el oro fue para Isabel Boixo Roca y María Victoria Ruiz Kostrova (Club Mallorca Sincro) con 218.6733 puntos. La plata correspondió a Anna Costa Torres y Olivia Rodríguez-Carreño Prieto (C.N. Eivissa) con 185.1600 puntos, y el bronce a Malen Bonet Pérez de Olaguer e Isabel Torres Moreno (C.D. Sincro Ibiza) con 119.8933. En dúo libre junior, el triunfo fue para Malen Bonet Pérez de Olaguer e Isabel Torres Moreno (C.D. Sincro Ibiza) con 217.3754 puntos.

El podio de las mejores por equipos posan en Son Moix. / Miguel Hurtado

En las pruebas por equipos junior, el Club Mallorca Sincro dominó tanto el Equipo Técnico, con 203.3671 puntos, como la Rutina Acrobática, que ganó con 88.0600 puntos. En las categorías de base, el Combinado Libre Prealevín fue para C.D. Sincro Ibiza con 91.5117 puntos, seguido por C.D. Sincro Ibiza 2 con 74.9557.

En Combinado Libre Alevín , la victoria correspondió a C. Mediterránea con 126.4517 puntos, por delante de C.D. Sincro Ibiza con 108.1483. En Combinado Libre Infantil , Club Mallorca Sincro se impuso con 195.1488 puntos, seguido por C. Mediterránea con 158.5477 y C.D. Sincro Ibiza con 113.6375. El campeonato se cerró con el Combinado Mixto, donde Club Mallorca Sincro logró la primera posición con 130.7825 puntos.

Cabe destacar la labor del Colegio de Jueces, que garantizó el desarrollo técnico y reglamentario de todas las pruebas. La organización en Son Moix, bajo la coordinación de la Federación Balear de Natación, permitió que el campeonato se desarrollara con fluidez consolidando esta cita invernal como una referencia autonómica en la natación artística.