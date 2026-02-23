Las mallorquinas Abril Sampol y Ágata Pizá ganan a EEUU con España sub-16

Las jugadoras mallorquinas del Mallorca Internacional Ágata Pizà y Abril Sampol tumbaron a Estados Unidos con España sub-16 en el Torneo de Desarrollo UEFA, que se disputa en Turquía. El combinado español se impuso con autoridad a las americanas por 0-2. Ambas futbolistas salieron de titulares y realizaron un buen partido. Pizá, que marcó su primer gol con España, abrió el marcador tras un remate al segundo palo. Ahora España espera a sus siguientes rivales: Inglaterra y Dinamarca. Ante el conjunto inglés la selección jugará hoy mientras que frente a las danesas lo hará el jueves.

El Mallorca juvenil gana en el último suspiro

El Mallorca juvenil ganó al Girona con un final de partido frenético ya que el cuadro catalán empató a dos en la prolongación (min. 93) y un minuto más tarde el cuadro rojillo pudo volver a marca para dejar el definitivo 3-2 en el marcador. Por los rojillos marcaron Álvaro Torres, Hugo Fresneda y Arbós y alinearon a Nico, Carvajal, Iago Mendes, Alemany, Hugo Fresneda (Garau), Biel Serra, Yerga, Jorge, Dani Ramos, Álvaro Torres (Iker) y Michael (Arbós).

El Constància juvenil regresa sin premio

El Constància juvenil mereció mejor suerte en su desplazamiento a Barcelona al perder por 1-0 con el Damm. Los de Inca, que tuvieron ocasiones para marcar, pero no lo hicieron, jugaron con: Bover, Romero, Crespí, Gabri, Dimitrov (Noah), Pau Lluís (Mascaró), Gárdenas, Arbós (Brad), Marc Patricio, Ndir (Ike) y Luis (Raúl).

El San Francisco juvenil no puede con el líder

El San Francisco juvenil cayó por 1-3 frente al líder y poderoso Barcelona en un duelo en el que los de Palma se adelantaron en el marcador con un gol de Dani Molina. Los escolares alinearon a Casanella, Abel Verd, Tejada, Ferran, Yannick, Guzmán (Benjamín), Jordi León (Xayrón), Adrià Aguilera, Lluís Quirós (Álvaro Fernández), Horrach (Ferrari) y Dani Molina (Burgaya).

El Balears femenino se impone en Torrejón

El Balears femenino no desaprovechó la ocasión en su visita al colista Futbolellas Torrejón y ganó por 0-1 con gol de Nuria Pomer. Un triunfo que las consolida en la zona media de la tabla de Segunda. Las blanquiazules jugaron con Blanca Noguera, Alcaide, Valca, Nerea López, Naroa (Abigail=, Nuria Pomer, Neus Perelló (Ixiar), Cora Coll, Laura Rosselló, Joana Roig (Fátima) y Hansen.

Balears sub-14 femenina acaba décima

La selección balear sub-14 femenina de fútbol sala ha finalizado su participación en el Campeonato de España de combinados territoriales en la décima plaza después de perder ayer desde el punto fatídico con Galicia. Las componentes de Balears, que está entrenada por Jesús Valiente, son: Llum Cifre (Alcúdia); Noa Llofriu (Colegio Pedro Poveda); Carmen Ruiz (Juan de Ávila); Addaia Sánchez (Llevant de Manacor); Marta Vidal y Ainhoa Bauzá (Joves d’Inca); Maria Alemany (Racing Andratx); Lucía Escobar (Ciutat d’Inca), Perla Johana Vera (La Unión Deportiva); Joana Mulet (Viva Sport); y Aynara Canet y Emma Serra (Inter Campos).

El Montesión presenta a sus plantillas

Las plantillas del Colegio Montesión Entreculturas de fútbol sala fueron presentadas este pasado fin de semana. Los componentes de cada conjunto desfilaron en el pabellón escolar ante el aplauso de los presentes. El acto fue muy concurrido y contó con la presencia del presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach.

