La mallorquina Luna Fluxá se estrena en la F4 con podio

La mallorquina de 15 años Luna Fluxá se estrenó el pasado fin de semana en la F4 logrando una meritoria segunda posición en el Circuito Internacional del Algarve, en Portimão. Hija del piloto de rally Llorenç Fluxá, participó en el Spanish Winter Championship, que sirve como preparación para los rookies de la categoría.

La integrante del programa júnior del equipo Mercedes de F1 logró terminar en el segundo escalafón del podio y fue la mejor rookie en la carrera sprint del sábado —la segunda de su corta trayectoria al volante de un monoplaza— tras haber liderado durante buena parte de la prueba. Más allá del resultado, su adaptación fue notable desde las sesiones de entrenamientos libres y la clasificación, donde incluso estuvo muy competitiva frente a pilotos con más experiencia.

En la carrera larga del domingo finalizó octava tras partir desde la duodécima posición, lo que le permitió ser la segunda mejor debutante del día. Con la segunda ronda programada apenas una semana después en el Jarama, las expectativas ya crecen en torno a Fluxá, cuyo podio, su victoria rookie en sprint y los dobles puntos confirmaron la enorme promesa que ya había dejado entrever en el karting, modalidad en la que se convirtió en la primera mujer desde 1966 en ganar un título internacional FIA.