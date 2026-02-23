Waterpolo
El ConectaBalear Mallorca Waterpolo Club inicia la fase de ascenso con derrota del masculino y victoria del femenino
Los hombres caen en Sant Adrià por 16-10 mientras que las mujeres aplastan al Unión Tenerife por 9-23
El ConectaBalear Mallorca Waterpolo Club arrancó este fin de semana la fase de ascenso con los primeros compromisos oficiales de sus equipos absolutos masculino y femenino. El equipo masculino viajó hasta Sant Adrià para enfrentarse a un duro estreno en esta fase.
El partido concluyó con un marcador de 16-10 a favor del conjunto local. A pesar del resultado, los mallorquines demostraron gran intensidad y espíritu de lucha, manteniendo intactas sus aspiraciones de ascenso. El equipo es consciente de que la fase acaba de comenzar y que quedan jornadas clave por delante para alcanzar sus objetivos.
Por otro lado, el equipo femenino debutó con una destacada actuación frente al Unión Tenerife, imponiéndose con un contundente 9-23. Las jugadoras del ConectaBalear Mallorca Waterpolo Club mostraron solidez defensiva, ritmo de juego y una gran eficacia en ataque, dejando muy buenas sensaciones en este primer encuentro de la fase. El club afronta esta etapa decisiva con ambición y confianza, decidido a luchar hasta el último partido por el ascenso y seguir consolidando el waterpolo balear en el panorama nacional.
