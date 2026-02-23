Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ConectaBalear Mallorca Waterpolo Club inicia la fase de ascenso con derrota del masculino y victoria del femenino

Los hombres caen en Sant Adrià por 16-10 mientras que las mujeres aplastan al Unión Tenerife por 9-23

El ConectaBalear Mallorca Waterpolo posa con su entrenador en Son Hugo.

Toni Torrens

Palma

El ConectaBalear Mallorca Waterpolo Club arrancó este fin de semana la fase de ascenso con los primeros compromisos oficiales de sus equipos absolutos masculino y femenino. El equipo masculino viajó hasta Sant Adrià para enfrentarse a un duro estreno en esta fase.

El partido concluyó con un marcador de 16-10 a favor del conjunto local. A pesar del resultado, los mallorquines demostraron gran intensidad y espíritu de lucha, manteniendo intactas sus aspiraciones de ascenso. El equipo es consciente de que la fase acaba de comenzar y que quedan jornadas clave por delante para alcanzar sus objetivos.

El ConectaBalear Mallorca Waterpolo Club posa antes del duelo.

Por otro lado, el equipo femenino debutó con una destacada actuación frente al Unión Tenerife, imponiéndose con un contundente 9-23. Las jugadoras del ConectaBalear Mallorca Waterpolo Club mostraron solidez defensiva, ritmo de juego y una gran eficacia en ataque, dejando muy buenas sensaciones en este primer encuentro de la fase. El club afronta esta etapa decisiva con ambición y confianza, decidido a luchar hasta el último partido por el ascenso y seguir consolidando el waterpolo balear en el panorama nacional.

