Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral

Un socio del FC Barcelona ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el expresidente del club y candidato a la reelección, Joan Laporta, por entre otros delitos blanqueo de capitales y el presunto "cobro de comisiones indebidas", según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En el escrito se detallan una serie de operaciones y transacciones económicas en el extranjero.

Entre los denunciados también figuran altos directivos del equipo de Laporta: el presidente en funciones Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional y responsable de la gestión del Espai Barça, Maria Elena Fort; Eduard Romeu, exvicepresidente económico; Ferran Olivé, tesorero; y Josep Cubells, secretario de la junta directiva. También ejecutivos como Manel Del Rio, director financiero; Sergi Atienza, jefe del departamento de compliance, y Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos. La denuncia incluye al hermano de Laporta, Xavier Laporta Estruch, socio del despacho Laporta & Arbós, así como dos administradores de compañías implicadas y un intermediario.

Denuncia con 38 documentos

La denuncia fue presentada telemáticamente a las 23.18 horas del pasado viernes en el juzgado de guardia del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, en Madrid, y ha sido acompañada por un total de 38 documentos, entre los que figuran información empresarial y artículos de prensa sobre las operaciones —entre ellas, el patrocinio de Nike o la construcción del nuevo estadio— sobre las que pivota la acusación.

En los próximos días, la Audiencia Nacional deberá proceder al reparto de esta denuncia entre los jueces adscritos a este órgano judicial. Será el magistrado al que le corresponda quien decidirá si la admite a trámite y, por lo tanto, abre un procedimiento para investigar o, si considera que no están suficientemente acreditados los hechos, la rechaza.

Joan Laporta saluda desde su localidad en el Camp Nou antes de iniciarse el partido de Liga entre el FC Barcelona y el Levante de este domingo. / JORDI COTRINA

En el escrito presentado en el juzgado, el socio, representado por un abogado y un procurador, detalla un entramado de sociedades radicadas en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia, a la que define como una "estructura" de "cobros de comisiones indebidas" que se pagaban en "jurisdicciones opacas". Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de "negocios aparentemente legítimos".

Esta es una de las bases por las que la denuncia ha sido presentada en la Audiencia Nacional, ya que, a entender de la acusación, es el órgano competente para investigar los delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles. Según el denunciante, "la estructura del circuito de pagos de las comisiones indebidas y la reintroducción de fondos en España radica en países extranjeros y, en la mayoría de los casos, con fiscalidad opaca o no colaborativa".

Las sospechas

En esta presunta trama, la acusación incluye cinco operaciones relevantes: la venta de activos digitales del club (Barça Visión/Bridgeburg Invest) "en condiciones perjudiciales para la entidad"; la adjudicación sin licitación del contrato de telecomunicaciones del Camp Nou a la sociedad New Era Visionary Group (NEVG); la compra de asientos de lujo del estadio a esta misma mercantil; la adjudicación de la construcción del nuevo campo; y el supuesto pago de una intermediación en la renovación del contrato de patrocinio deportivo con la multinacional estadounidense Nike. Además de blanqueo de capitales, añade el de fraude a Hacienda y organización criminal.

El escrito sostiene que desde el FC Barcelona, y por "indicación expresa" de Laporta, en todos los asuntos relatados "se ha ocultado sistemáticamente a los socios y compromisarios el acceso a documentos y contratos relativos a las operaciones más sensibles", escudándose en la "confidencialidad" para evitar facilitar el nombre de los inversores y las cantidades satisfechas. Por lo tanto, añade el documento, las referencias a las operaciones que se ponen en manos del juez "solo pueden sostenerse en el presente momento procesal de forma indiciaria, por medio de análisis realizados in situ de determinados documentos y de informaciones periodísticas no desmentidas", o confirmadas por "personas físicas o jurídicas conocedoras de los hechos".

Contratos y empresas chipriotas

Por esta razón, el denunciante solicita al juez que requiera al FC Barcelona los contratos de compraventa de participaciones en la sociedad Bridgeburg Invest; el contrato de intermediación o las facturas emitidas por Darren Dein por su intervención en el acuerdo con Nike; la documentación relativa a la licitación de la remodelación del Camp Nou; y los registros mercantiles de la sociedad radicada en Dubái y de otras dos domiciliadas en Chipre (Hellgas Holding y Vestigia Holding, administradas por Andreas Aristeidou), que, según la demanda, "actuaron como tapaderas para canalizar fondos en Barça Vision en 2023". A juicio de la acusación, "puede concluirse que estas operaciones no son aisladas, sino parte de un sistema integrado concebido para dar liquidez inmediata al club mediante recursos opacos generados por el propio Laporta".

Laporta, en los aledaños del Camp Nou, este domingo. / Jordi Cotrina

Una de las peticiones formuladas a la Audiencia Nacional es que se efectúe el "rastreo bancario" de una transferencia de 28 millones de euros realizada el 3 de enero de 2025 desde una cuenta de New Era Visionary Group en Dubái al FC Barcelona, "identificando el origen último de los fondos", así como de otros entre 20 y 30 millones de euros "aportados por Vestigia Holding", la sociedad chipriota.

También insta a que se requiera a LaLiga para que aporte la totalidad de la documentación obrante en su poder relativa a la verificación de la operación de los palcos VIP en el nuevo Camp Nou y las comunicaciones con el Consejo Superior de Deportes. Este trámite permitió, por ejemplo, la inscripción de Dani Olmo en el primer equipo del Barça.

Noticias relacionadas

Por otra parte, el denunciante solicita que el FC Barcelona aporte la auditoría interna y el informe oficial de cumplimiento normativo ('compliance officer') relativos a las operaciones con la mercantil New Era Visionary Group. Esta empresa, indica la denuncia, "no surgió espontáneamente como un inversor externo, sino que fue promovida por el propio Laporta para operaciones clave". Y subraya: "La estructura multijurisdiccional (Emiratos Árabes Unidos, Estonia y España) y el uso de holdings chipriotas revelan una deliberada intención de ocultar la titularidad real y los flujos de dinero".