Primer asalto hacia la Final Four: Son Moix marca el camino europeo del Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal afronta este domingo (18:00 horas / IB3 TV) el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League ante el Riga Futsal Club en el Palau Municipal d’Esports Son Moix. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo busca dar el primer paso hacia su cuarta Final Four consecutiva y quiere hacerlo en casa, arropado por su afición.

Tras una Main Round impecable, con pleno de victorias frente a Etoile Lavalloise, Chrudim y Semey, el equipo balear superó en octavos de final a un exigente FC HIT, empatando en Hungría y sentenciando la eliminatoria en Palma con un 4-2. Ahora, el reto es mayor: la última ronda antes de la fase final de Pésaro.

El cambio de formato introducido esta temporada añade un matiz inédito al recorrido europeo del Palma. La antigua Elite Round, que en las tres últimas campañas se disputó en Palma, ha dado paso a eliminatorias directas a ida y vuelta. Por primera vez, el partido decisivo por el billete a la Final Four se jugará lejos de Son Moix. La vuelta será en Letonia y, por ello, el primer asalto adquiere un valor estratégico clave.

Son Moix, escenario de las grandes noches europeas

Son Moix, escenario habitual de las grandes noches continentales, volverá a ser protagonista. El Illes Balears Palma Futsal ha disputado ya 19 encuentros de Champions en su feudo y sigue invicto. Además, el equipo ostenta el récord de 29 partidos sin perder en competiciones UEFA de clubes, sumando fútbol sala y fútbol, una racha que quiere prolongar para viajar con ventaja a Riga.

En el plano deportivo, los mallorquines llegan en un momento óptimo. Tras el parón, el equipo ha podido trabajar con mayor continuidad, consolidar automatismos y ganar confianza. Con todos los jugadores disponibles a excepción de Luan Muller, el grupo afronta la eliminatoria con buenas sensaciones y mayor solidez colectiva tras un inicio de temporada marcado por la exigencia del calendario.

Un rival dominador en Letonia

Enfrente estará un Riga Futsal Club dominante en su campeonato doméstico. El conjunto letón cuenta sus partidos por victorias y goleadas, llega con seis triunfos consecutivos y un promedio de seis goles por encuentro en sus últimos compromisos. Su último tropiezo fue un empate (3-3) ante el Prishtina 01 en la vuelta de octavos de final de la Champions, aunque en la ida ya había encarrilado el pase con un contundente 8-1.

En la Main Round, el Riga solo cayó ante un rival de máxima entidad como el Benfica (1-6) y avanzó como segundo de grupo tras imponerse al Luxol St Andrews (4-1) y al Loznica Grad (0-2). Se trata de un equipo confeccionado para competir en Europa, reforzado durante el mercado de invierno y con jugadores internacionales acostumbrados a este tipo de escenarios.

Sin embargo, la exigencia semanal de la liga española puede jugar a favor del Illes Balears Palma Futsal. Acostumbrado a un campeonato en el que cada jornada supone un desafío de alto nivel competitivo, el conjunto balear espera trasladar ese ritmo e intensidad al partido de ida. Además, la experiencia de varios de sus jugadores, como Mario Rivillos, puede ser decisiva.

La eliminatoria se decidirá en 80 minutos, pero la primera mitad se disputa en Son Moix. El objetivo es claro: hacerse fuerte en casa, obtener un resultado sólido y viajar a Letonia con ventaja para seguir escribiendo historia en la UEFA Futsal Champions League.