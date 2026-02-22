El Porreres asalta sa Plana y deja muy tocado al Andratx

El Porreres dio un golpe de efecto en sa Plana al imponerse por 1-2 al Andratx en la jornada 24 del Grupo 3 de Segunda RFEF, un duelo directo marcado por las urgencias. Los de José Contreras, que llegaban 13º y necesitaban ganar para no alejarse de la prmanencia, volvieron a tropezar en casa, su principal fortaleza esta temporada. El conjunto de Jaume Mut, penúltimo antes del choque, aprovechó su oportunidad y se aferra a la lucha por la salvación.

El Andratx intentó asumir el mando en los primeros compases, mientras que el Porreres aguardaba ordenado para salir a la contra. El juego se fue embarullando y el partido cambió en el minuto 25, con la lesión de Romano, que descolocó a los locales. Poco después, en el 32, Guize adelantó al Porreres (0-1) con un chut desde el borde del área. El tanto dejó tocado al Andratx, que trató de reaccionar con más corazón que claridad. Antes del descanso, otra acción desgraciada marcó el choque: Javi Cobo fue retirado en camilla por una lesión en la clavícula. El marcador ya no se movió antes del intermedio.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el Andratx salió decidido a encerrar al rival. Gálvez tuvo el empate, pero su remate se marchó por encima del larguero. El Porreres, lejos de replegarse sin más, pudo sentenciar antes del minuto 55, aunque ni Guize ni Rubén acertaron con la portería en dos contras claras. Los locales, sin ideas y un juego sin fluidez, buscaron el empate a balón parado. Un gol anulado por fuera de juego claro de Miquel Llabrés, con media hora aún por delante, rebajó aún más las esperanzas de igualar el duelo.

Ilusión que prácticamente cercenó en el minuto 70 Álex Jaraiz, que culminó una acción individual en una rápida contra para firmar el 0-2. No bajaron los brazos los de José Contreras, que encontraron el premio a su insistencia en el 85, cuando Isnaldo recortó distancias (1-2) tras una falta lateral en la que falló en su salida el meta visitante, Víctor Méndez. En los últimos minutos, el Porreres enfrió el partido todo lo que pudo ante un Andratx volcado, pero sin fútbol.

Con la derrota, el Andratx cae al puesto 16 con 23 puntos, a dos partidos de la permanencia y en una situación más que comprometida. El Porreres sigue penúltimo, ahora con 20 puntos, pero mantiene viva la esperanza tras un triunfo de enorme valor en un campo donde este curso habían caído el Atlético Baleares y el Barcelona B.

(Habrá ampliación)