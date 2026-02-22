Poblense y Atlético Baleares firman tablas en un derbi intenso

El Poblense y el Atlético Baleares han empatado sin goles (0-0) en el Municipal de sa Pobla, en un duelo directo por el ascenso que respondió a la expectación generada en esta jornada 24 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El líder, que llegaba con dos puntos de ventaja sobre el Sant Andreu, defendía su fortaleza en casa ante un Baleares tercero, a cuatro puntos, que ya le había ganado en la primera vuelta (2-1). El choque fue intenso, táctico y con más tensión que ocasiones claras.

Los primeros minutos estuvieron marcados por el dominio alterno y el respeto mutuo, conscientes ambos conjuntos de lo mucho que había en juego. El Baleares intentó asumir el control del balón, mientras que el equipo de Óscar Troya prefirió esperar más en su campo y buscar transiciones rápidas. Pasada la media hora llegaron las mejores opciones visitantes: Sabater despejó un remate de Juanmi y, poco después, Darius envió alto un centro desde la derecha. Antes del descanso, el Poblense dio un paso al frente y obligó a intervenir a Pablo García, aunque el marcador no se movió (0-0).

Miedo a fallar

Tras el paso por vestuarios, el Poblense salió con mayor intensidad, presionando más arriba y queriendo el balón. Pisó área rival en varias ocasiones, pero sin generar gran peligro. La primera ocasión clara del segundo tiempo fue para el Baleares: en el minuto 52, Darius llegó hasta la línea de fondo tras regatear a Sabater, aunque su pase no encontró rematador. El partido estaba abierto, porque el empate no le valía a ninguno, pero el miedo a fallar pesaba más que la claridad en los metros finales.

En el tramo final, ambos técnicos movieron el banquillo buscando frescura en un encuentro que empezaba a romperse y dejaba espacios. Dani Nieto tuvo la victoria para el Poblense en el último minuto, pero no acertó en su remate. En el descuento, los locales jugaron con ansiedad, perdiendo balones y concedieron varios contragolpes, aunque el Baleares tampoco supo aprovecharlos. El 0-0 ya no se movería.

Con este resultado, el Poblense se mantiene líder, aunque ahora empatado a puntos con el Sant Andreu, vencedor en el campo del SD Ibiza (1-3); el golaveraje permite a los mallorquines conservar la primera plaza. El Atlético Baleares, por su parte, sigue en zona de play-off de ascenso tras un empate que mantiene intactas sus aspiraciones.

