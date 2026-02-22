Poblense-Atlético Baleares: el ascenso pasa por el derbi

El Poblense y el Atlético Baleares se miden este domingo a las 12:00 horas (IB3) en uno de los partidos más esperados de la temporada. Existe una gran expectación en el entorno de ambos clubes de cara a este duelo, que puede resultar crucial en la lucha por el ascenso.

El conjunto blaugrana, que actuará como local, llega como líder en solitario, con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Sant Andreu. Los de Óscar Troya acumulan dos encuentros sin conocer la victoria y quieren asegurarse el continuar en la primera posición una jornada más. No han perdido en el Poliesportiu Municipal de sa Pobla y son el equipo menos goleado del campeonato, con tan solo 14 tantos encajados en 23 partidos. No obstante, de las tres derrotas que han sufrido este curso, una fue ante los blanquiazules.

Los de Luis Blanco son terceros en la tabla, a cuatro puntos de su contrincante en este domingo. En la ida, se impusieron por 2-1 en el Estadi Balear. Sin embargo, fuera de casa están mostrando una cara muy diferente. No ganan a domicilio desde noviembre.

En la previa del choque, Troya hizo alusión a su afición para que les lleve hacia la victoria: «Nos enfrentamos a un rival con un potencial individual y colectivo muy grande. Nuestro objetivo es ganar, que la gente nos arrope y nos lleve en volandas».

Blanco, por su parte, expresó: «Estos son los partidos bonitos, los que nos gusta jugar, y vamos a disfrutarlo. Además, estamos contentos porque va a haber mucha gente de nuestro club; y eso será un plus».

Se espera una gran entrada en el Municipal de sa Pobla para el choque, para el que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) pondrá en marcha dos servicios especiales de tren para facilitar el desplazamiento de los aficionados al partido. Uno con salida desde Palma a las 9.30 h con destino Sa Pobla, realizando una única parada intermedia en Inca. Y para el regreso, la salida será desde Sa Pobla a las 14.30 h con destino Palma, también con parada intermedia en Inca.