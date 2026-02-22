El Palma Futsal se encamina hacia su cuarta Final Four

El Palma Futsal recibió este domingo al Riga en Son Moix en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League, una eliminatoria que otorga el billete a la Final Four de Pésaro. El conjunto balear buscaba hacerse fuerte en casa ante un rival que domina con claridad su liga y que llegaba respaldado por una sólida racha de resultados. Y así lo hizo: los de Antonio Vadillo ganaron por 7-4 y se situaron un pasito más cerca de disputar su cuarta Final Four consecutiva.

Desde el pitido inicial, el vigente campeón de Europa salió a morder. No habían transcurrido ni diez segundos cuando Fabinho avisó con un disparo que obligó a Roncaglio a desviar a córner. En la acción siguiente, el propio Fabinho inauguró el marcador con un potente golpeo lejano que sorprendió a la zaga letona (1-0). El Palma no levantó el pie del acelerador y, en el minuto 5, David Peña firmó una obra de arte al acariciar el balón con la zurda para ajustarlo al palo derecho, inalcanzable para el guardameta rival (2-0).

El técnico visitante, Tiago Polido, solicitó tiempo muerto, pero el efecto fue nulo ante la voracidad balear. Alisson, en un estado de forma excelso, amplió la ventaja en apenas dos minutos: primero con un reverso de pívot y un derechazo inapelable (3-0) y, poco después, aprovechando un saque de banda para meter la puntera y firmar el cuarto en el minuto 7.

Pese al dominio local, el Riga intentó reaccionar a través de las incorporaciones ofensivas de Roncaglio. Sin embargo, se encontró con un Dennis estelar que protagonizó una triple intervención de enorme mérito para mantener la portería a cero. El meta brasileño incluso participó en la construcción, iniciando una acción al primer toque que terminó con Alisson estrellando el balón en la madera, rozando el quinto tanto que acabaría llegando antes del descanso. En el minuto 18, una transición perfecta permitió a Alisson asistir con una sutil picadita para que Mateus Maia batiera al portero visitante y estableciera el 5-0.

Tras el paso por vestuarios, el guion parecía mantenerse. Dennis volvió a sostener al equipo en los primeros compases y Ernesto, en el minuto 27, puso en pie a Son Moix con otra picadita que significaba el 6-0. Con el partido aparentemente encarrilado, llegaron los desajustes. Errores en la salida de balón y riesgos innecesarios permitieron al conjunto de Polido anotar dos goles casi consecutivos que enfriaron el ambiente en el pabellón (6-2).

Charuto apareció en el minuto 31 para cazar un rechace tras disparo de David Peña y firmar el 7-2, devolviendo momentáneamente la tranquilidad. Sin embargo, el tramo final volvió a evidenciar falta de contundencia en ambas áreas. El Riga, que se veía lejos de la Final Four al descanso, encontró en los desajustes locales la energía necesaria para seguir creyendo. Claudino completó su hattrick con dos goles que ajustaron el marcador y dejan la resolución de la eliminatoria en el partido de vuelta en Letonia.

FICHA TÉCNICA

Palma Futsal: Dennis, Machado, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: David Peña, Charuto, Lucão, Deivão, Piqueras, Mateus Maia y Alisson.

Riga Futsal Club: Diego Roncaglio, Vargas, Jhonata Silva, Claudino y Bruno Coelho. También jugaron: Daniel Airoso, Matheus Preá, Mürnieks, Üdris, Gleison Daniel,

Goles: 1-0, Fabinho (min. 1); 2-0 David Peña (min. 5); 3-0 Alisson (min. 5); 4-0 Alisson (min. 7); 5-0 Mateus Maia (min. 18); 6-0 Deivão (min. 27); 6-1 Claudino (min. 29); 6-2 Roncaglio (min. 30); 7-2 Charuto (min. 31); 7-3 Fabinho P.P. (min 33); 7-4 Claudino (min. 35).

Árbitros: Damian Grabowski (POL) y Arttu Kyynaeraeinen (FIN). Mostraron tarjeta amarilla a Daniel Airoso, del Riga Futsal Club.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 3800 espectadores. Ida de cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League.