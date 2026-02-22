Miss Behavior no falla y conquista la IX Copa del Mediterráneo en Puerto Portals

El Miss Behavior, de Jan Secher, se ha llevado el triunfo en la novena edición de la Copa del Mediterráneo, una competición que ha reunido a medio centenar de embarcaciones de la clase Dragon y que ha finalizado hoy en Puerto Portals.

La flota ha disputado una prueba con viento del suroeste de entre 8 y 9 nudos. La salida se ha dado poco después del mediodía tras dos llamadas generales y, a la tercera, ha sido la vencida.

El viento estaba algo inestable y un role de diez grados ha obligado a variar el recorrido a mitad de la travesía de 1,5 millas de distancia. El Comité de Regatas ha intentado dar una segunda salida, pero el retraso por dos llamadas generales ha provocado que se aproximase la hora límite y ha optado por enviar a la flota a puerto.

El equipo sueco Miss Behavior llegaba a esta última jornada como líder de la general, pero empatado a puntos con el británico Louise Racing. Los de Jan Secher no han dado opción a su rival y se han anotado el triunfo en la única prueba completada, mientras veían que la tripulación liderada por Grant Gordon cruzaba la línea de meta en la décima posición.

De esta forma, el Miss Behavior, uno de los equipos más combativos en las regatas de la categoría Dragon que se celebran en Puerto Portals, ha refrendado la victoria en esta IX Copa del Mediterráneo, con el Louise Racing en la segunda plaza y el suizo Ginko Racing, de Jan Eckert, en tercer lugar.

La entrega de premios ha tenido lugar esta tarde tras la comida de hermandad para todos los participantes.

La clase Dragon no bajará el telón en Puerto Portals, que acogerá del 16 al 21 de marzo la prestigiosa Dragon Gold Cup, considerada el campeonato del mundo oficioso de la clase y que reunirá a más de 80 embarcaciones en una de las citas más relevantes del calendario internacional.