Jan Palou se adjudica la victoria de la regata Pro-Rigging de Optimist

Jan Palou, del Real Club Náutico de Palma, se ha proclamado campeón absoluto de la Regata Pro-Rigging de la clase Optimist tras dos jornadas de competición en la bahía de Palma. El vigente campeón de España Sub 13 y campeón del mundo de Team Racing ha firmado un parcial de un sexto y tres primeros puestos que, una vez aplicado el descarte, le ha permitido sumar tres puntos finales, uno menos que Dani Capa, del Club Nàutic s’Estanyol, segundo clasificado con un cuarto, dos primeros y un segundo. Capa llegaba a la Pro-Rigging después de imponerse en la última edición del Trofeo Abanca Ciutat de Palma. El tercer puesto ha sido para Jorge Benítez, del Reial Club Nàutic Port de Pollença, con dos primeros y dos sextos.

Jan Palou, ganador masculino. / Laura G. Guerra

En categoría femenina, la victoria ha sido para Mary-Anne Osha, del Real Club Náutico, con 22 puntos, seguida de Carlota Villalonga, del Club Nàutic s’Arenal, con 28, y de Emma Frau, del Real Club Náutico de Palma, con 31. También se han entregado premios en las categorías Sub 13 y Sub 11, tanto masculina como femenina.

La flota de Optimist ha estado formada por 134 embarcaciones, una cifra que ha obligado a dividirla en dos grupos para poder gestionar las salidas y el desarrollo de las pruebas. A lo largo del fin de semana se han completado cuatro mangas para la clasificación general.

En el Grupo Optimist D-Gaceta Náutica, donde han competido 31 regatistas, se han disputado dos mangas. La victoria ha sido para Miguel Ferrá, del Real Club Náutico de Palma, seguido por su compañero de club Gonzalo Giner y por Carlota de Orbaneja, del Club Marítimo de Mahón.

Mary-Ane Osha, vencedora de la categoría femenina. / Laura G. Guerra

La competición, organizada por el Real Club Náutico de Palma, ha constado de dos jornadas. El sábado únicamente se pudo dar una salida válida debido al viento muy rolón y de escasa intensidad. Hoy domingo, en cambio, la Bahía de Palma ha ofrecido un escenario distinto, con viento de componente sur de unos doce nudos de media que ha permitido completar tres pruebas. La entrega de premios se ha celebrado a las 18.00 horas en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma.

El director técnico de vela del Real Club Náutico de Palma, Pedro Marí, ha valorado el desarrollo del trofeo y la respuesta de la flota: “La Pro-Rigging es una regata muy consolidada dentro del calendario regional, y lo demuestra el gran número de inscritos que tiene cada año. La semana que viene esperamos contar con buenas condiciones para el resto de las clases”. El próximo fin de semana será el turno de las clases juveniles 420, 29er, ILCA 4 e ILCA 6, así como de las categorías sénior Ok Dinghy y Snipe, que completarán el programa de esta edición de la Pro-Rigging.