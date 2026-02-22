Hockey línea
El Espanya vence al colista Castellón y consolida su cuarta plaza
Los palmesanos ganan por 4-2 en el Velòdrom Illes Balears tras remontar un 0-1
Lorenzo Salom
El Espanya Hoquei Club se impuso este sábado al Hockey Club Castellón, colista de la Liga Elite, por 4-2 en el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la máxima categoría del hockey línea nacional, disputado en el Velòdrom Illes Balears.
Los palmesanos tuvieron que rehacerse del gol inicial de los visitantes, que en la primera vuelta ya habían sorprendido al Espanya (3-2) en lo que fue el primer triunfo de los castellonenses —y único hasta la fecha— esta temporada.
En los últimos cinco minutos del primer periodo, el Espanya logró remontar. Tras un nuevo susto al inicio del segundo tiempo (2-2), el conjunto mallorquín reaccionó con rapidez para afrontar el último cuarto de hora con mayor tranquilidad. Bandé, autor de dos goles, selló el triunfo a un minuto del final.
Eduard Cabalín y Samuel Cidade fueron los otros goleadores del Espanya, que se mantiene cuarto en la Liga Élite. Por el Castellón marcaron Isaac García y Jordi Martínez.
