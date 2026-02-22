Automovilismo
Campins y Torres se imponen en el Rallysprint Sant Salvador
Campaner-Alonso y Andreu-Bennasar completan el podio tras una prueba rápida y exigente con 45 equipos inscritos y un nuevo tramo de Els Horts-Roiba
Arnau Bisquerra
Miguel A. Campins y José V. Torres (Ford Fiesta Rally2) se adjudicaron la victoria en el Rallysprint Sant Salvador, primera prueba de la temporada de la especialidad. La pareja vencedora dominó con autoridad y se impuso con un tiempo total de 20:27.7, aventajando en 25,3 segundos a José Campaner y Héctor Alonso (Skoda Fabia Rally2). El tercer escalón del podio fue para Llorenç Andreu y Francisco J. Bennasar (Fiat Abarth), a 1:09.7 del liderato.
La prueba contó con una inscripción de 45 equipos y estrenó recorrido, trasladando la acción al tramo Els Horts-Roiba, de 6,1 kilómetros, en sustitución de la tradicional subida al monasterio de Sant Salvador.
Dominio desde el inicio
En el apartado de Velocidad, Campins-Torres marcaron el ritmo desde los primeros compases, firmando los dos primeros scratch. Campaner-Alonso trataron de darles caza, pero tuvieron que conformarse con la segunda plaza.
Por detrás, Andreu-Bennasar consolidaron la tercera posición. El tramo, rápido y técnico, provocó varios incidentes y obligó a dejar la prueba a Joan Vidal y Bartomeu Florit, Rafael Julià-Esmeralda Barroso y Jonatan Alabarce-Antonio Sureda.
La lucha más intensa se vivió por la cuarta plaza. Adrián del Moral-Juan A. Grimalt (Renault Clio R3T) y Xisco Molina-Tomeu Mas (Renault Clio Sport) protagonizaron un ajustado duelo que se resolvió en la segunda sección, ya con el tramo invertido, a favor de Del Moral-Grimalt por apenas segundo y medio.
Regularidad
En Regularidad Sport, Pedro Valls y Madeleine M. Yue (Mitsubishi Evo 5) marcaron la pauta desde el inicio y se llevaron la victoria con claridad, por delante de Federico Rodríguez y Lluc Feliu (Ford Sierra Cosworth).
En Regularidad, el triunfo fue para José R. Pomar y Toni Pomar (Autobianchi A112), que mantuvieron un bonito duelo con Nerea Mingorance y Raúl Mingorance (Fiat Coupé).
