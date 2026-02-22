El Barça recupera el liderato con facilidad

El lunes perdió el liderato y el domingo lo recuperó. Al galope, inmediatamente después de festejar el año del caballo en el calendario chino, con dos goles en media hora, el Barça descabalgó de la cabeza al Madrid, tullido en el suelo, esfumada su efímera gloria en Pamplona.

Cuatro estallidos

Atajó el Barça la crisis con facilidad por la gracia del calendario, que le deparó un rival amable, un Levante que no confiaba nada en excitar la incertidumbre que hubiera podido anidar en el vestuario azulgrana. Salió con nueve jugadores por detrás de la línea del balón y no alteró sus líneas: primero pretendía proteger el punto y, luego, con el 2-0, deseaba evitar un diluvio.

Se marchó el Levante del Camp Nou con el regusto de una satisfactoria actuación, tal vez más complacido que un Barça que no arrasó como podía presumirse. Sobre todo los delanteros, que no pudieron hincharse a goles. Ni ocasiones tuvieron, capitalizadas por los llegadores.

Marcaron Bernal y De Jong para fijar la conquista de los tres puntos. Tan celebrados los goles como la reaparición de Pedri, acogido con la generosidad que merece y la esperanza que genera un futbolista único o el estallido que provocó Fermín cuando el silencio se había extendido en el estadio.

No las tenía todas consigo Flick, que ante el penúltimo de la Liga quiso para reforzar la seguridad del equipo. Las dos derrotas seguidas habían señalado su vulnerabilidad, como si hasta entonces hubiera sido un Barça férreo e inabordable. Introdujo a Bernal para tener un mediocentro defensivo, comprobado ya que las excursiones de De Jong cuestan disgustos -anualmente, algún gol-, y retiró a Pau Cubarsí para dar entrada a João Cancelo, que desplazó a Gerard Martín al centro de la defensa junto a Eric.

Ocasión a los 19 segundos

Todas las precauciones tomadas, todas las instrucciones dadas, todas las voluntades aunadas en el vestuario del Barça y el Levante creaba una ocasión de gol en tan solo ¡19 de segundos! Una broma.pe

Carlos Álvarez se encontró de golpe frente a Joan Garcia y tiró flojo, entre frío y asombrado por verse ante esa inesperada tesitura. Luis Castro les había adiestrado para defenderse como cosacos y no para acometer al meta barcelonista, cuyo cuerpo se agiganta en el mano a mano. Álvarez pudo comentarlo con Jon Ander Olasagasti que al cuarto de hora tampoco supo batir a Joan Garcia.

Eficacia en las llegadas

Ya había marcado el Barça, en un córner que empezó en la derecha con dos delanteros (Lamine Yamal y Raphinha) y acabó en la derecha con dos defensas (Eric y Bernal). El segundo también se consumó con una llegada desde atrás de De Jong, la primera productiva desde enero de 2025 cuando celebró su último tanto. La demora valida una de las críticas que se formulan contra el interior neerlandés por su pírrica aportación goleadora.

Pilló De Jong un magnífico centro de Cancelo que le situó frente a Ryan, diez centímetros más pequeño que Joan Garcia. Las buenas noticias las emitían los de atrás, mientras Lamine Yamal se enrocaba acciones individuales, Lewandowski se entretenía con los tres centrales levantinistas y Raphinha descifraba su relación con Cancelo, mucho más incisivo, osado y preciso que Balde en sus incursiones. Superaron sus aciertos a las canceladas con que salpica sus actuaciones con el exceso de confianza que le desborda a sí mismo.

El sopor de la segunda mitad, mera continuación de la primera, con un Barça atacando por inercia y sin chispa, pendiente de que a Lamine Yamal le saliera una genialidad o que Cancelo diera otra asistencia, disfrutada la recuperación de Pedri, lo alteró Fermín con un trallazo a diez minutos del final desde del área.