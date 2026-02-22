Antonio Vadillo: "El sabor es amargo porque hemos regalado los cuatro goles"

"Amarga", así describió Antonio Vadillo la victoria de los suyos contra el Riga en la ida de cuartos de Champions. Y es que, tal y como él mismo declaró después del partido, pese a haber superado a sus rivales por 7-4, más allá del resultado fue por cómo se dio.

"Teníamos un partido totalmente controlado, con diferencia de goles y hemos cometido unos errores que nos hacen daño", explicó el entrenador del Palma Futsal. "Ha sido desconexión y dejar de competir en una eliminatoria de cuartos de final de Champions. Llevamos una buena renta, son tres goles y es una eliminatoria de ochenta minutos, pero así como se había puesto el partido el sabor es amargo porque hemos regalado los cuatro goles", añadió.

"Ahora mismo la sensación es que ellos se van contentos y nosotros estamos más fastidiados", afirmó el técnico. "Ahora lo que tenemos que hacer es corregir estos errores porque son errores groseros en un partido de vital importancia que no podemos cometer si queremos estar en fases finales y jugar partidos importantes", sostuvo autocrítico. "Era también lógico y normal que durante la segunda parte ellos dieran un paso adelante, pero aún así hemos metido el 6-0. Hemos sentido que estábamos bien y cómodos y hemos sido un poco volátiles en ciertas situaciones que nos han costado gol", analizó el jerezano.

Aún así, Vadillo lo tiene claro: "No será fácil ganarnos". "Contamos el jugar partidos de Champions como parte de la rutina, pero no sabemos cuándo vamos a volver a jugar una eliminatoria de este nivel", quiso resaltar el entrenador. "La afición ha vuelto a responder, el equipo ha respondido y durante unos 28 minutos ha estado a un nivel bastante bueno", explicó.

"Nos van a obligar a competir a nuestro máximo nivel y tendrán ahí el apoyo de su gente, pero nosotros hemos demostrado muchísimas veces que somos un equipo que sabemos competir y que sabemos llevar el partido donde nos interesa, así que el partido de vuelta no va a ser diferente", destacó, confiando en el trabajo de sus jugadores.

Quien también analizó el partido del Palma Futsal fue el jugador David Peña: "Nos vamos con el sabor de que podíamos haber tenido una ventaja mayor de cara al partido de vuelta. Al final nos hemos relajado y ellos lo han aprovechado", relató, en la misma línea que su entrenador.

Pese a eso, David Peña quiso resaltar la importancia del colchón conseguido de cara al partido de vuelta: "Hay que hacer buenos los tres goles de ventaja y, en el partido de vuelta, volver a mostrar el nivel que hemos sido capaces de mostrar. Conocemos nuestro máximo y no hay duda de que lo vamos a hacer", afirmó. "No hay duda de que el equipo va a estar a la altura y vamos a estar en esa Final Four", concluyó el jugador del Palma con rotundidad.