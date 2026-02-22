Andratx-Porreres: prohibido fallar en sa Plana

El Andratx y el Porreres tienen prohibido fallar este domingo en el otro derbi mallorquín, que se disputará a las 12:00 horas en sa Plana y que podrá seguirse en el canal de Youtube Esports IB3. Es un duelo de máxima necesidad para ambos, sobre todo para los visitantes, que están muy lejos de la permanencia.

Los ‘gallos’ se sitúan en la decimotercera posición, a cuatro puntos del Castellón B, que es el que marca el play-out, y a cinco del Valencia Mestalla. Los de José Contreras tan solo han ganado un partido en 2026. Aunque las seis victorias que han conseguido este curso han sido en casa, donde han mostrado una versión muy diferente a la que han dado a domicilio. El conjunto andritxol se encomendará a la fortaleza de su feudo, donde han caído equipos como Atlético Baleares o Barcelona B, para llevarse tres puntos vitales que les sirvan para salir del pozo.

«No cabe ninguna duda de que nos jugamos mucho, muchísimo. Tengo claro, y mis jugadores lo saben, que hemos de ganar sí o sí; no nos vale otro resultado», señaló Contreras en la previa del encuentro.

Los de Jaume Mut, por su parte, afrontan ya cada partido como si fuese una final. Colocados en la penúltima posición con 17 puntos y a diez del play-out, once de la permanencia, el conjunto de ses Forques necesita sumar con urgencia si no quiere que su andadura en la Segunda RFEF termine pronto. El último partido que ganaron fue, precisamente, ante el Andratx en el duelo de ida (2-0). Junto a ese triunfo, que fue en diciembre, tan solo han cosechado dos más en lo que va de curso.

«El encuentro es vital para nosotros, así de claro. Si no ganamos, nos dejará muy tocados y con pocas posibilidades de salvación», el entrenador del Porreres.

Será un partido en el que el empate no le valdrá a ninguno de los dos y en el que el que pierda saldrá muy perjudicado. Un duelo de máxima necesidad.