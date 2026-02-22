Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Más de 900 corredores participan en la novena edición de la Cursa Son Espases

Triunfos de Pere Antoni Borràs y Leonor Font, con Joan Barceló y Natalia Fernández como ganadores de la prueba corta

Salida de la prueba en la Cursa de Son Espases

Salida de la prueba en la Cursa de Son Espases / Facebook Son Espases

EFE

Palma

Más de 900 personas han participado este domingo en la novena edición de la Cursa Son Espases, una iniciativa del Hospital con el objetivo de promover la actividad física y el deporte como elementos fundamentales para mejorar el bienestar y la calidad de vida.

El dinero recaudado en esta edición se entregará a la Comisión de Humanización del Hospital, que decidirá a qué proyecto se debe destinar, ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Los ganadores de la prueba absoluta masculina y femenina de 8,3 kilómetros han sido Pere Antoni Borràs y Leonor Font, respectivamente. Igualmente, Joan Barceló y Natalia Fernández han sido los ganadores de la prueba popular de 4,7 kilómetros.

La consellera de Salud, Manuela García, ha participado en la carrera y ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la figura de Andrés Recober, impulsor de la iniciativa. También han estado presentes su viuda, Luz Iglesias; el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; el subdirector de Humanización y Atención al Usuario, Gabriel Rojo; la directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados; la directora de Enfermería de Son Espases, Natalia Vallés; el director de Gestión, José Antonio Visedo, y el director del Instituto Municipal de Deportes (IME), David Salom.

