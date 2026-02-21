Gimnasia artística
El Xelska y Es Pla suben al podio en la Liga Iberdrola de Palma
El Palma es quinto en su estreno en Primera División en la cita que se celebra en el Germans Escalas
El Xelska y Es Pla abrieron de la mejor forma la temporada con sendos podios en la primera cita de la Liga Iberdrola de gimnasia artística, que se disputa en el Polideportivo Germans Escalas. El equipo del Coll fue tercero en Primera División, misma posición que el conjunto de Marratxí en Segunda.
El pabellón palmesano sirvió de escenario para la apertura de una Liga Iberdrola que este año solo tiene dos fases y una final. Hay tres equipos mallorquines en competición y aspiran a ser protagonistas.
Lo demostró Es Pla –que este año quiere pelear por el ascenso– en la matinal de este sábado, clasificándose tercero en Segunda División con una puntuación de 177.701, solamente superado por los combinados de Les Moreres (182.969) y el Terrassa (178.267).
En el equipo de Marratxí destacaron a nivel individual Carlota Armenta, que fue tercera en salto; y Catalina Ripoll, tercera en barra.
Dos equipos en Primera
En Primera, nuevo podio del Xelska Illes Balears, tercero con 184.868 de puntuación. Fue primero el Egiba (189.500) y segundo, el Hospitalet (187.967). El CG Palma, que se estrena este año en la categoría y aspira a la permanencia, firmó un gran quinto puesto (180.999).
A nivel individual destacó la actuación de Djenna Laroui (Palma), que fue primera en paralelas y segunda en salto.
Esta primera fase de la Liga Iberdrola acaba este domingo con la competición de Tercera, categoría en la que no participa ningún equipo mallorquín.
La segunda cita será en mayo y la fase final se disputará en el mes de junio con promociones –en Segunda y Tercera División– y el título en juego entre los cuatro mejores de Primera.
