Valldemossa abre las Curses Serra de Tramuntana

Valldemossa ha sido el escenario de la primera prueba de las Curses Serra de Tramuntana, un circuito impulsado por el Consell de Mallorca que este año alcanzará su 13ª edición y que espera congregar a más de 2.700 participantes a lo largo de diez citas repartidas por distintos municipios en los que se disputarán las carreras por montaña.

Más de 300 personas han participado este sábado en la cita inaugural, que ha presentado una novedad destacada: el traslado del recorrido habitual desde los jardines del Rei a las calles del interior del municipio, permitiendo a corredores y familias descubrir nuevos rincones de la localidad.

El programa mantiene su formato mixto y familiar, con circuitos adaptados a todas las edades, desde distancias de 150 metros para los más pequeños hasta 4.500 metros para el grupo de adultos. El objetivo es fomentar la práctica deportiva en familia y promover hábitos saludables, integrando además el entorno natural y el patrimonio de la Serra de Tramuntana.

Entre las principales novedades de este año figura la incorporación de visitas culturales guiadas en cada municipio. En la jornada inaugural, las familias pudieron disfrutar de una visita al interior de la Cartuja de Valldemossa, reforzando así el vínculo entre deporte y patrimonio.

Calendario de pruebas

Tras Valldemossa, el calendario continuará en Calvià (Galatzó) el 7 de marzo; Mancor de la Vall el 28 de marzo; Esporles el 26 de abril; Campanet (fonts Ufanes) el 24 de mayo; Banyalbufar el 12 de septiembre; Bunyola (Raixa) el 3 de octubre; Pollença (cala Sant Vicenç) el 24 de octubre; y dos pruebas en Escorca: Cúber, como novedad, el 7 de noviembre, y el refugio de So n’Amer el 29 de noviembre.

Premiados por su participación en el circuito el pasado año / Consell de Mallorca

Durante el acto también se ha premiado a los corredores fieles que participaron en todas las pruebas de 2025, con un detalle patrocinado por la marca deportiva Tribe. Activo desde 2013, el circuito ha superado los 33.000 participantes en una década, consolidándose como una de las iniciativas deportivas familiares de referencia en Mallorca.

Presentación oficial

En la presentación oficial de la edición 2026 han estado presentes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Presidencia, Toni Fuster; el alcalde de Valldemossa, Nadal Torres; el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas; el director insular de Deportes, Toni Prats, y representantes de otros municipios del circuito.

Galmés ha destacado que el programa busca “contribuir a la práctica de actividad deportiva en familia y a la adquisición de hábitos saludables, con el valor añadido de integrar actividad física y naturaleza”, subrayando además que se trata de un formato único que pone en valor el patrimonio de la Serra de Tramuntana. Por su parte, Fuster ha señalado que el carácter familiar de las pruebas las convierte en un formato consolidado y con gran aceptación, que cuelga el cartel de completo en cada cita.