La primera ronda de la regata Pro-Rigging suelta amarras en la Bahía de Palma con 165 barcos

La Regata Pro-Rigging, organizada por el Real Club Náutico de Palma, ha disputado este sábado su primera jornada, correspondiente al fin de semana reservado a las clases Optimist y Optimist D. La flota principal de Optimist, que en esta edición reúne a 134 embarcaciones y ha sido dividida en dos grupos debido a la elevada participación, ha podido completar una única prueba.

El viento ha soplado de componente sur con una intensidad máxima de diez nudos, condiciones que han permitido iniciar la competición, aunque la inestabilidad en la dirección ha condicionado el desarrollo del programa. El Comité de Regatas intentó dar salida a una segunda manga, pero los constantes roles obligaron finalmente a descartarla.

Tras esta primera jornada, encabezan la general los vencedores de cada grupo. Jorge Benítez, del Reial Club Nàutic Port de Pollença, y Juan de Sentmenat, representante del Real Club Náutico de Palma, suman una victoria parcial cada uno y se sitúan al frente de sus respectivos grupos tras la primera toma de contacto con el campo de regatas de la bahía de Palma.

Los 31 participantes de la clase Optimist D, destinada a los regatistas más jóvenes de la flota, no han podido estrenar su casillero debido a las condiciones cambiantes del viento, que han impedido completar ninguna prueba en esta categoría. La competición se reanudará mañana domingo.

La semana que viene, segunda cita

La presente edición de la Pro-Rigging se celebra, por primera vez, dividida en dos fines de semana consecutivos. Este primer bloque está dedicado a las clases infantiles, mientras que del 27 de febrero al 1 de marzo será el turno de las categorías juveniles 420, 29er, ILCA 4 e ILCA 6, así como de las clases sénior Ok Dinghy y Snipe.

Las entregas de premios se realizarán también por separado. La correspondiente a las clases Optimist y Optimist D tendrá lugar este domingo, al término de las pruebas infantiles, mientras que la segunda ceremonia se celebrará al finalizar el programa del próximo fin de semana.