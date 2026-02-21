Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñala a su padre y abueloIncendio cárcel PalmaCuadros alcaldes de PalmaChirigota de MallorcaCortes tráfico Año ChinoParón receta electrónica
instagramlinkedin

Baloncesto

El Palmer Basket sonríe en Cartagena

Trabajada victoria de los palmesanos que les permite no descolgarse en la lucha por evitar el descenso

Scrubb maneja la pelota en un ataque del Palmer Basket.

Scrubb maneja la pelota en un ataque del Palmer Basket. / Palmer Basket.

M. Borrás

Palma

El Palmer Basket Mallorca se impuso con claridad al Cartagena por 66-88 en un partido sólido y sin errores. El equipo destacó en el rebote, capturando 36 balones, 12 de ellos en ataque, y mostró gran organización ofensiva, lo que le permitió controlar el encuentro de principio a fin.

Desde el inicio, los mallorquines dejaron claras sus ideas de ataque. Archange Izaw-Bolavie abrió el marcador con una buena acción en la pintura, mientras que Duda Sanadze sumó cinco puntos consecutivos para mantener al equipo por delante, 5-7. La defensa de Palmer Basket dificultó mucho el juego de Cartagena, con Hansel Atencia y Josh Roberts destacando en la pintura y aportando fluidez al equipo. El primer cuarto terminó 15-24 a favor de los visitantes.

En el segundo cuarto, ambos equipos intercambiaron canastas, pero el Palmer Basket mantuvo la ventaja cercana a los diez puntos. La eficacia en el rebote y un buen acierto desde el triple (por momentos superior al 50%) ayudaron a controlar el ritmo del partido. Hansel Atencia y Duda Sanadze lideraron al equipo en ataque, dejando el marcador en 33-43 al descanso.

El tercer cuarto fue el momento de mayor presión de Cartagena, con Vitor Faverani liderando a los suyos. Sin embargo, Phil Scrubb se encargó de organizar el juego y sumar puntos, mientras que Atencia y Roberts siguieron destacando dentro y fuera de la zona. Joan Feliu y Nuno Sá se encargaron de frenar a los jugadores más peligrosos del rival. Al final del tercer cuarto, Palmer Basket lograba despegarse en el marcador, 49-62.

Noticias relacionadas

En los últimos 10 minutos, el equipo balear mantuvo el nivel y cerró el partido con una victoria contundente por 66-82. Hansel Atencia fue el máximo anotador con 19 puntos, mientras que el equipo demostró una actuación colectiva impecable que le permite seguir en la pelea por evitar el descenso.

Ficha técnica

66- CARTAGENA: López (-), Polynice (2), Garuba (-), Rivera (16), Martín (-), Webster (6), Idehen (5), Domenech (9), Faverani (14), Ayesa (9) y Svejcar (5).

82- PALMER BASKET: Atencia (19), Scrubb (12), Sanadze (17), Urdiain (2), Dike (2), Feliu (4), Sá (5), Roberts (13), Izaw-Bolavie (6) y Comendador (2).

PARCIALES: 15/24, 18/19, 16/19 y 17/20.

ÁRBITROS: Hurtado Almansa, Sanhermelando García y Piñeiro Amondaray.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents