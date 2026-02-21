El Palmer Basket sonríe en Cartagena

El Palmer Basket Mallorca se impuso con claridad al Cartagena por 66-88 en un partido sólido y sin errores. El equipo destacó en el rebote, capturando 36 balones, 12 de ellos en ataque, y mostró gran organización ofensiva, lo que le permitió controlar el encuentro de principio a fin.

Desde el inicio, los mallorquines dejaron claras sus ideas de ataque. Archange Izaw-Bolavie abrió el marcador con una buena acción en la pintura, mientras que Duda Sanadze sumó cinco puntos consecutivos para mantener al equipo por delante, 5-7. La defensa de Palmer Basket dificultó mucho el juego de Cartagena, con Hansel Atencia y Josh Roberts destacando en la pintura y aportando fluidez al equipo. El primer cuarto terminó 15-24 a favor de los visitantes.

En el segundo cuarto, ambos equipos intercambiaron canastas, pero el Palmer Basket mantuvo la ventaja cercana a los diez puntos. La eficacia en el rebote y un buen acierto desde el triple (por momentos superior al 50%) ayudaron a controlar el ritmo del partido. Hansel Atencia y Duda Sanadze lideraron al equipo en ataque, dejando el marcador en 33-43 al descanso.

El tercer cuarto fue el momento de mayor presión de Cartagena, con Vitor Faverani liderando a los suyos. Sin embargo, Phil Scrubb se encargó de organizar el juego y sumar puntos, mientras que Atencia y Roberts siguieron destacando dentro y fuera de la zona. Joan Feliu y Nuno Sá se encargaron de frenar a los jugadores más peligrosos del rival. Al final del tercer cuarto, Palmer Basket lograba despegarse en el marcador, 49-62.

Noticias relacionadas

En los últimos 10 minutos, el equipo balear mantuvo el nivel y cerró el partido con una victoria contundente por 66-82. Hansel Atencia fue el máximo anotador con 19 puntos, mientras que el equipo demostró una actuación colectiva impecable que le permite seguir en la pelea por evitar el descenso.