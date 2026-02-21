Baloncesto
El Palmer Basket sonríe en Cartagena
Trabajada victoria de los palmesanos que les permite no descolgarse en la lucha por evitar el descenso
M. Borrás
El Palmer Basket Mallorca se impuso con claridad al Cartagena por 66-88 en un partido sólido y sin errores. El equipo destacó en el rebote, capturando 36 balones, 12 de ellos en ataque, y mostró gran organización ofensiva, lo que le permitió controlar el encuentro de principio a fin.
Desde el inicio, los mallorquines dejaron claras sus ideas de ataque. Archange Izaw-Bolavie abrió el marcador con una buena acción en la pintura, mientras que Duda Sanadze sumó cinco puntos consecutivos para mantener al equipo por delante, 5-7. La defensa de Palmer Basket dificultó mucho el juego de Cartagena, con Hansel Atencia y Josh Roberts destacando en la pintura y aportando fluidez al equipo. El primer cuarto terminó 15-24 a favor de los visitantes.
En el segundo cuarto, ambos equipos intercambiaron canastas, pero el Palmer Basket mantuvo la ventaja cercana a los diez puntos. La eficacia en el rebote y un buen acierto desde el triple (por momentos superior al 50%) ayudaron a controlar el ritmo del partido. Hansel Atencia y Duda Sanadze lideraron al equipo en ataque, dejando el marcador en 33-43 al descanso.
El tercer cuarto fue el momento de mayor presión de Cartagena, con Vitor Faverani liderando a los suyos. Sin embargo, Phil Scrubb se encargó de organizar el juego y sumar puntos, mientras que Atencia y Roberts siguieron destacando dentro y fuera de la zona. Joan Feliu y Nuno Sá se encargaron de frenar a los jugadores más peligrosos del rival. Al final del tercer cuarto, Palmer Basket lograba despegarse en el marcador, 49-62.
En los últimos 10 minutos, el equipo balear mantuvo el nivel y cerró el partido con una victoria contundente por 66-82. Hansel Atencia fue el máximo anotador con 19 puntos, mientras que el equipo demostró una actuación colectiva impecable que le permite seguir en la pelea por evitar el descenso.
Ficha técnica
66- CARTAGENA: López (-), Polynice (2), Garuba (-), Rivera (16), Martín (-), Webster (6), Idehen (5), Domenech (9), Faverani (14), Ayesa (9) y Svejcar (5).
82- PALMER BASKET: Atencia (19), Scrubb (12), Sanadze (17), Urdiain (2), Dike (2), Feliu (4), Sá (5), Roberts (13), Izaw-Bolavie (6) y Comendador (2).
PARCIALES: 15/24, 18/19, 16/19 y 17/20.
ÁRBITROS: Hurtado Almansa, Sanhermelando García y Piñeiro Amondaray.
Suscríbete para seguir leyendo
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto
- Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
- La presunta envenenadora de Palma es una conocida escritora, guionista e 'influencer', con más de 400.000 seguidores
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
- La orden de Sant Felip Neri expulsa al cura del oratorio de Porreres y le obliga a marcharse
- Muere un ciclista al colisionar con dos furgonetas en la carretera de Santa Maria a Santa Eugènia
- Palma salda una deuda con sus siete alcaldes democráticos y colgará sus retratos en el Ayuntamiento