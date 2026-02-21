Paliza para la historia del Azulmarino

Azulmarino firmó una victoria histórica ante el Santfeliuenc en Mataró, con un contundente 61-143 en la vigésimoprimera jornada de la Liga Challenge. Las mallorquinas establecieron récords de la competición: máxima anotación, mayor diferencia de puntos y la mejor valoración individual de la historia (Marta García, 49 puntos), además de contar con nueve jugadoras superando los 10 puntos de valoración. El conjunto dirigido por Alberto Antuña mantiene el liderato de la tabla con una actuación que pasará a los anales de la liga.

El conjunto palmesano llegó a Mataró sin imaginar que terminaría escribiendo una nueva página en la historia de la competición. Con la primera posesión a su favor, las mallorquinas iniciaron rápidamente su exhibición anotadora de la mano de Alba Torrens, quien abrió el marcador con un tiro lateral desde los 6,75 metros. Desde los primeros instantes, el equipo se mostró muy activo en robos para lanzar transiciones rápidas, lideradas mayormente por Carmen Grande. El conjunto dirigido por Alberto Antuña se sintió en sintonía, encontrando los espacios para combinar. Sobre la bocina, Gedna Capel anotó el 11-36 que cerró el primer parcial.

En el segundo cuarto, el bloque balear no bajó la intensidad, con Marta García continuando la ofensiva. Apenas dos minutos y medio después, las visitantes dominaban 17-53. Con la victoria prácticamente asegurada, las jugadoras isleñas dejaron detalles de calidad individual, incluyendo pases aéreos y canastas imposibles. Amaiquén Siciliano brilló especialmente, con 6 de 8 triples y 22 puntos. El Santfeliuenc sufrió por la inexperiencia, y al descanso el marcador reflejaba un contundente 29-77.

Tras el regreso de vestuarios, la dinámica no cambió. Marta García dominó los rebotes ofensivos y aumentó la diferencia en el marcador. Las catalanas respondieron con tiros exteriores de calidad, pero los contraataques 2 contra 1 de Azulmarino marcaron la diferencia, superando las isleñas los 100 puntos a falta de dos minutos para acabar el tercer cuarto. Al finalizar este, el electrónico mostraba 42-113.

En el cuarto final, Azulmarino continuó circulando el balón y finalizando con eficacia, sin bajar la intensidad defensiva. Aunque fue el parcial más competido, las locales no pudieron frenar la defensa férrea balear. Marta García cerró una actuación sobresaliente con 34 puntos, 9 rebotes y 7 faltas recibidas, contribuyendo decisivamente a la histórica victoria por 61-143.

Noticias relacionadas

Tras el partido, Alberto Antuña declaró: "Estoy muy contento por la victoria. Todas las jugadoras han aportado y han sumado en diferentes facetas. Además, lograr varios récords históricos en la competición le da mucho más valor al trabajo hecho durante la temporada".