El Fibwi cae de manera clara en su visita a Ourense

El Fibwi Mallorca no pudo llegar al parón de selecciones con una victoria. El equipo mallorquín cayó por 81-69 ante el Ourense en un partido en el que los de Pablo Cano no estuvieron acertados y acabaron sucumbiendo ante la mayor efectividad del conjunto dirigido por Moncho López.

El encuentro comenzó con muy poca anotación por parte de ambos equipos, situándose el marcador en 4-3 tras los primeros cuatro minutos de juego. La falta de puntería se mantuvo y, a cuatro minutos para el final del primer cuarto, el duelo reflejaba un 4-5 favorable a los visitantes. El cuadro mallorquín estaba bien metido en el partido y logró colocarse 9-12, pero el primer parcial se cerró con 19-16 tras unos minutos de mayor acierto del conjunto gallego.

El Fibwi no arrancó bien el segundo cuarto y vio cómo su rival se escapaba hasta el 23-16, lo que obligó a Pablo Cano a pedir tiempo muerto para buscar soluciones. La reacción llegó de la mano del conjunto mallorquín, que, pese a seguir encajando canastas, fue recortando diferencias hasta marcharse al descanso a solo dos puntos (36-34).

La igualdad vivida durante el choque se mantuvo en un tercer cuarto en el que el Fibwi entró en bonus a los cinco minutos. Sin embargo, el conjunto balear no encontró el acierto desde el tiro exterior y atravesó un momento delicado que aprovechó el Ourense para abrir brecha y situar el marcador en 53-44. El parcial se cerró con 57-49.

Dos nuevas canastas de los locales pusieron el partido en 59-49 al inicio del último cuarto. Los mallorquines intentaron volver a meterse en el encuentro con un buen trabajo de Pedro Bombino, pero el Ourense siguió encontrando con facilidad el aro. El Fibwi no logró voltear la dinámica y acabó cayendo por un duro 81-69.