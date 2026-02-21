Baloncesto | Primera FEB
El Fibwi cae de manera clara en su visita a Ourense
El equipo de Pablo Cano pierde ante el conjunto gallego (81-69) y continúa fuera de los puestos de play-off
Sergi Prohens
El Fibwi Mallorca no pudo llegar al parón de selecciones con una victoria. El equipo mallorquín cayó por 81-69 ante el Ourense en un partido en el que los de Pablo Cano no estuvieron acertados y acabaron sucumbiendo ante la mayor efectividad del conjunto dirigido por Moncho López.
El encuentro comenzó con muy poca anotación por parte de ambos equipos, situándose el marcador en 4-3 tras los primeros cuatro minutos de juego. La falta de puntería se mantuvo y, a cuatro minutos para el final del primer cuarto, el duelo reflejaba un 4-5 favorable a los visitantes. El cuadro mallorquín estaba bien metido en el partido y logró colocarse 9-12, pero el primer parcial se cerró con 19-16 tras unos minutos de mayor acierto del conjunto gallego.
El Fibwi no arrancó bien el segundo cuarto y vio cómo su rival se escapaba hasta el 23-16, lo que obligó a Pablo Cano a pedir tiempo muerto para buscar soluciones. La reacción llegó de la mano del conjunto mallorquín, que, pese a seguir encajando canastas, fue recortando diferencias hasta marcharse al descanso a solo dos puntos (36-34).
La igualdad vivida durante el choque se mantuvo en un tercer cuarto en el que el Fibwi entró en bonus a los cinco minutos. Sin embargo, el conjunto balear no encontró el acierto desde el tiro exterior y atravesó un momento delicado que aprovechó el Ourense para abrir brecha y situar el marcador en 53-44. El parcial se cerró con 57-49.
Dos nuevas canastas de los locales pusieron el partido en 59-49 al inicio del último cuarto. Los mallorquines intentaron volver a meterse en el encuentro con un buen trabajo de Pedro Bombino, pero el Ourense siguió encontrando con facilidad el aro. El Fibwi no logró voltear la dinámica y acabó cayendo por un duro 81-69.
Ficha técnica
CLOUD.GAL OURENSE BALONCESTO: Rafael Días (14), Kalscheur (10), Vrabac (6), Sean Mcdonnell (3), Gill (2). También jugaron Smith (8), Okanu (10), Vázquez (5), Fernández (10), Saraiva Seixas (6), Iglesias (7).
FIBWI MALLORCA BÀSQUET PALMA: Lucas Capalbo (14), Juan Bocca (0), Osvaldas Matulionis (11), Jon Ander Aramburu (7), Pedro Bombino (20). También jugaron Scariolo (0), Laron Smith (4), Bracey (4), Brian Vázquez (9).
PARCIALES: 19-16, 17-18, 21-15, 24-20.
ÁRBITROS: Albacete Chamón, García Crespo, García Santos. Señalaron falta antideportiva a Lucas Capalbo y falta técnica a Osvaldas Matulionis.
