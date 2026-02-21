El ConectaBalear cede ante el líder Guaguas

El ConectaBalear CV Manacor cedió ante el líder de la clasificación, el Guaguas, en un encuentro intenso donde la igualdad primó en muchos momentos. El equipo de González no bajó los brazos, robándole un set a los grancanarios, que con su bloqueo y ataque lograron romper el cuadro ofensivo local y llevándose el encuentro por 1-3.

El primer set empezó con un Guaguas ligeramente más acertado. El equipo visitante arrancó fuerte en bloqueo y ataque, adquiriendo una ventaja que el Manacor intentó reducir con jugadas rápidas y ataque potente. A pesar del esfuerzo, los grancanarios se mostraron más sólidos en la red, lo que les permitió ensanchar la brecha ante unos manacorins a los que les costó cerrar los bloqueos visitantes. El set finalizó 18-25.

El segundo set empezó más favorable para el Manacor, que se mostró más decidido, tomando la iniciativa en el ataque. No obstante, Guaguas reaccionó rápido y, apoyándose en su servicio y bloqueo, hizo un parcial de 5 puntos que los puso por delante.

Los manacorins no bajaron los brazos y, con un bloqueo de Ribas y buena defensa, ajustaron el marcador, pero Guaguas se hizo fuerte en la red y cerró 22-25.

La máxima igualdad protagonizó el inicio del tercer set, con ambos equipos fallones en servicio. El Manacor se reforzó en bloqueo y, sin dar opción al ataque rival, se puso por delante.

El empuje de Kucharzcyk estiró la ventaja con más ataques efectivos y presión constante a unos visitantes que intentaron reaccionar, pero sus errores en saque y ataque permitieron a Manacor controlar el set, cerrándolo con saque directo 25-18.

En el cuarto set se pudo ver a un Guaguas más centrado, efectuando buenas defensas y adquiriendo ventaja ante un Manacor que, con sus continuos ataques, consiguió equiparar el marcador 16-16. A partir de ahí hubo tanteo de puntos hasta que Guaguas sobrepasó el bloqueo local y se llevó el set 22-15.