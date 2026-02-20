Vadillo, sobre la ida de la eliminatoria de Champions ante el Riga: «Es el partido más importante del año»

El Illes Balears Palma Futsal afronta este domingo una nueva cita europea marcada en rojo en el calendario. El equipo recibirá al Riga Futsal Club en la ida de los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League con la ambición de dar el primer paso hacia una cuarta Final Four consecutiva. Antonio Vadillo reconoció ayer que el vestuario vive la previa con una motivación especial. «Estamos con muchas ganas, ante una cita histórica», señaló el técnico, que pone en perspectiva lo que está logrando el club. «Si lo pensamos hace unos años nos parecería algo increíble, impresionante. Estamos en unos cuartos de final de Champions por cuarto año consecutivo».

El entrenador recuerda que la eliminatoria lleva tiempo en la mente del grupo desde que se superó al HIT Kyiv en octavos, y por ello lanza un mensaje directo a la grada. Para Vadillo, el encuentro en Son Moix puede marcar el rumbo de la temporada: «El domingo para nosotros va a ser el partido más importante del año por la cita que es y la importancia que tiene».

El conjunto balear llega en un momento positivo tanto en resultados como en sensaciones. El técnico explicó que el parón ha permitido dar un paso adelante en la preparación del equipo. «Creo que nos llega en un buen momento. El equipo está bastante bien, prácticamente están todos los jugadores disponibles y en buen estado físico, exceptuando a Luan, que sigue con sus molestias», detalló.

Además, el entrenador subrayó la evolución competitiva del grupo en las últimas semanas. «Venimos en una buena dinámica de resultados y juego. El equipo ha trabajado muy bien durante el parón, ha aprovechado para crecer y esto se está demostrando ahora en la pista», apuntó.

Pese al optimismo, Vadillo advirtió del nivel del Riga. «Sabemos que enfrente vamos a tener un rival muy competitivo, con un equipo veterano que sabe manejarse en este tipo de partidos, pero creo que nosotros tenemos una ligera ventaja a nivel de competitividad», concluyó.

«Este partido puede ser clave en la eliminatoria»

Fabinho, por su parte, no escondió la relevancia del encuentro ante el Riga. El brasileño definió el duelo como «un partido muy importante» y reconoció que volver a estar tan cerca de una Final Four tiene un valor especial para el grupo. El jugador insistió en el componente emocional del escenario: «Es muy especial estar ahí otra vez, tan cerca de una Final Four. Partido en casa, muy especial, último partido de Champions en nuestra casa esta temporada». Fabinho también puso el foco en el nivel del rival. El conjunto letón cuenta con futbolistas experimentados y con presencia internacional. «Tienen buenos jugadores que están acostumbrados a jugar partidos así, que juegan en la selección de Letonia, de Argentina o de Portugal. Tenemos que prepararnos bien para hacer nuestro juego».