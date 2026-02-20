Pilotades | El Constància recibe en el Nou Camp de Inca al líder Mallorca B

El Nou Camp de Inca acoge esta tarde, a las 17:00 horas, el duelo más interesante de la vigésimo tercera jornada de Liga en la Tercera División balear, el partido que medirá al Constància, quinto, y al líder Mallorca B. Los rojillos son los claros favoritos para el triunfo pero en sus dos últimas salidas no han podido ganar en Lloseta ni Formentera. Los blanquinegros luchan por una plaza para la fase de ascenso a Segunda RFEF.

El resto de la jornada en la Tercera División

El resto de la jornada es: hoy sábado, Inter Ibiza-Santanyí (16:00 horas), Llosetense-Collerense (16:00), Manacor-Portmany (16:00), Binissalem-Felanitx (16:30) y Platges de Calvià-Alcúdia (17:30); y mañana domingo, Mercadal-Peña Deportiva (12:00), Formentera-Son Cladera (12:30) y Cardassar-Rotlet Molinar (17:00).

Segundo y primero se miden en Son Quint

En la División de Honor Mallorca, destaca el partido que medirá en el campo de Son Quint de Esporles el segundo y primero en la tabla. La jornada es: hoy, Ferriolense-Son Verí (16:30), Santa Catalina-Sant Jordi (17:00), Sineu-Pòrtol (17:00), Esporles-Andratx B (17:00), Arenal-Campos (17:30) y La Victoria-Serverense (19:15); y mañana domingo, Alcúdia B-Inter Manacor (12:00), Platges de Calvià B-Alaró (16:00) y Sóller-Atlético Rafal (17:30).

El Santa Maria visita el campo de Porto Cristo

La Regional Preferente dirime la vigésimo segunda jornada: hoy sábado, Porto Cristo-Santa Maria (15:45), Calvià-La Unión (17:00), Pla de na Tesa-Athlètic Montuïri (17:45), Can Picafort-Consell (18:30) y Son Sardina-S’Horta (19:00); y mañana domingo, Murense-Espanya (17:00), Algaida-Petra (17:00), Collerense B-Cade Paguera (17:00) y Xilvar-Pollença i Port (18:00).

El Balears femenino, ante el colista Torrejón

Buena ocasión para el Balears femenino para consolidarse en la zona media de la tabla de Segunda RFEF al visitar esta tarde, a las 17:00, al colista Futbolellas Torrejón.

Son Sardina-Collerense en la tercera femenina

Nueva jornada en la Tercera División femenina: hoy sábado, Ciutadella-Manacor (16:00); y mañana domingo, Sant Lluís-Independiente (11:30) y Son Sardina-Collerense (12:00). El Constància-Algaida se jugará el miércoles y el Mallorca Internacional-Balears B el 1 de abril.

El San Francisco juvenil recibe al líder Barcelona

Jornada en la División de Honor juvenil: hoy, Damm-Constància (17:00) y Mallorca-Girona (17:00); y mañana, San Francisco-Barcelona (16:30).

Noticias relacionadas

Balears sub-14 femenina juega por la novena plaza

La selección de Balears sub-14 femenina de fútbol sala juega hoy sábado, a las 10:00, ante Ceuta en el Nacional que se juega en Tarragona.