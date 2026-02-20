Patri Guijarro regresa a una lista de la selección española

La mallorquina Patri Guijarro es una de las grandes novedades en la lista de Sonia Bermúdez para el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año 2027 ante Islandia y Ucrania. La centrocampista del Barcelona no había figurado en ninguna de las dos convocatorias anteriores de la Selección a causa de una fractura del escafoides de su pie derecho que la tuvo hasta el mes de enero en el dique seco. En la convocatoria también están las mallorquinas Mariona Caldentey y Lucía Corrales.

Respecto a la última lista, eran seguras las bajas de la portera mallorquina Cata Coll, Mapi León, Aitana Bonmatí y Laia Alexandri por lesión y de la delantera Esther González por encontrarse de permiso por maternidad.

Bermúdez introduce muchos más cambios, dando entrada a varias jugadoras que no habían sido todavía internacionales bajo su mando. Al margen de las lesionadas, están ausentes Eunate Astralaga, Irene Paredes, Leila Ouahabi, Alba Redondo, Cristina Martín-Prieto y Jenni Hermoso. La Selección disputará en esta ventana los primeros encuentros de clasificación para el Mundial de 2027, contra Islandia (3 de marzo) y Ucrania (7 de marzo).