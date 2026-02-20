Fútbol
Patri Guijarro regresa a una lista de la selección española
La mallorquina vuelve con el combinado absoluto tras superar la lesión que le tuvo apartada en los últimos compromisos de 2025
La mallorquina Patri Guijarro es una de las grandes novedades en la lista de Sonia Bermúdez para el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año 2027 ante Islandia y Ucrania. La centrocampista del Barcelona no había figurado en ninguna de las dos convocatorias anteriores de la Selección a causa de una fractura del escafoides de su pie derecho que la tuvo hasta el mes de enero en el dique seco. En la convocatoria también están las mallorquinas Mariona Caldentey y Lucía Corrales.
Respecto a la última lista, eran seguras las bajas de la portera mallorquina Cata Coll, Mapi León, Aitana Bonmatí y Laia Alexandri por lesión y de la delantera Esther González por encontrarse de permiso por maternidad.
Bermúdez introduce muchos más cambios, dando entrada a varias jugadoras que no habían sido todavía internacionales bajo su mando. Al margen de las lesionadas, están ausentes Eunate Astralaga, Irene Paredes, Leila Ouahabi, Alba Redondo, Cristina Martín-Prieto y Jenni Hermoso. La Selección disputará en esta ventana los primeros encuentros de clasificación para el Mundial de 2027, contra Islandia (3 de marzo) y Ucrania (7 de marzo).
La Lista
- Guardametas: Adriana Nanclares (Athletic Club), Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salón (Servette/SUI)
- Defensas: Ona Batlle (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City/ING), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Martina Fernández (Everton/ING), Lucía Corrales (London City/ING), Laia Codina (Arsenal/ING), Sandra Villafañe (Madrid CFF)
- Mediocampistas: Alexia Putellas (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Clara Serrajordi (Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Patri Guijarro (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal/ING)
- Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich/ALE), Salma Paralluelo (Barcelona), Ornella Vignola (Everton/ING), Inma Gabarro (Everton/ING).
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
- La casa del hombre muerto tras recibir una descarga de la Policía estaba a oscuras, destrozada y llena de sangre
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto
- La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos