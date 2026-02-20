Polideportivo
Marratxí celebra la III Gala de l’Esport 2026 y premia a sus campeones
El Ayuntamiento reconoce a deportistas y clubes destacados y homenajea a entidades históricas del municipio
Marratxí celebró la III Gala de l’Esport 2026, un acto institucional organizado por el Ayuntamiento para reconocer el talento, la constancia y los logros de los deportistas y clubes del municipio, así como la dedicación al deporte base y las trayectorias consolidadas.
La ceremonia, celebrada este jueves por la tarde, distinguió a campeones de Baleares, de España y de Europa por los éxitos conseguidos durante 2025, en una cita ya consolidada en el calendario municipal. El alcalde, Jaume Llompart, destacó que “esta cita nace del profundo orgullo que sentimos al ver cómo nuestros deportistas llevan el nombre de Marratxí más allá de nuestras fronteras” y añadió que “el deporte es una seña de identidad del municipio y una auténtica escuela de valores como el esfuerzo, el respeto y la superación”.
Reconocimientos individuales y colectivos
En el apartado individual fueron reconocidos Núria Quiñonero Medina, campeona de Europa júnior y campeona del mundo júnior de taekwondo; Nicolás Luque Vidaña, tercer clasificado en el Campeonato de España por clubes; y Jaume Nigorra, campeón de Baleares de karts.
En categoría de clubes, recibieron distinción el Vòlei Pòrtol (equipo infantil masculino), campeón de España; el Fútbol Sala La Salle Marratxí (alevín A), campeón de Liga Preferente y Copa; y el Club Bàsquet Pla (mini masculino A), campeón de liga, de Mallorca y de Baleares.
También fueron distinguidos deportistas y equipos de gimnasia rítmica, gimnasia artística, baile deportivo y patinaje artístico por sus títulos autonómicos y nacionales, consolidando el alto nivel deportivo del municipio en distintas disciplinas.
La gala incluyó además reconocimientos por aniversario a entidades históricas como Global Tenis Sa Planera, CB Sa Cabaneta, Athlético Marratxí C.F., Club Patín Axel y Club Patinatge Alpha Marratxí, así como menciones especiales a deportistas destacados en motociclismo, pádel y descenso.
Durante el acto también se entregó un cheque de 2.994 euros, recaudados en la Cursa del Siurell 2025, a ASPANOB, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Baleares.
Principales premiados
Deportistas individuales
- Núria Quiñonero Medina – Campeona de Europa júnior y campeona del mundo júnior de taekwondo.
- Nicolás Luque Vidaña – Tercer clasificado en el Campeonato de España por clubes.
- Jaume Nigorra – Campeón de Baleares de karts.
Clubes y equipos
- Vòlei Pòrtol (equipo infantil masculino) – Campeón de España.
- Fútbol Sala La Salle Marratxí (alevín A) – Campeón de Liga Preferente y Copa.
- Club Bàsquet Pla (mini masculino A) – Campeón de liga, de Mallorca y de Baleares.
Entidades reconocidas por aniversario
- Global Tenis Sa Planera (20º aniversario)
- C.B. Sa Cabaneta (20º aniversario)
- Athlético Marratxí C.F. (20º aniversario)
- Club Patín Axel (10º aniversario)
- Club Patinatge Alpha Marratxí (25º aniversario)
