Polideportivo
Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (21-22 febrero)
La gran mayoría de los equipos mallorquines disputarán sus partidos de esta jornada el sábado, día en el que habrá sobre todo baloncesto y voleibol. Los dos platos fuertes serán en domingo: la visita del Mallorca a Vigo y el partido de la UEFA Champions League del Palma Futsal en Son Moix.
Sábado, 21 de febrero
Baloncesto
Primera FEB, J22
• 19:00 — Cartagena–Palmer Basket
• 19:00 — Ourense–Fibwi Mallorca
Baloncesto
Tercera FEB, J19
• 16:00 — Andratx–Esparreguera
• 18:15 — L’Hospitalet–Ciutat d’Inca
Baloncesto
Liga Challenge, J21
• 18:15 — Santfeliuenc–Azulmarino
Baloncesto
Liga Femenina 2, J19
• 20:00 — Magectias–Andratx
Voleibol
Superliga Masculina, J18
• 18:00 — Conectabalear–Guaguas
Voleibol
Superliga 2 Masculina, J18
• 16:00 — Mayurqa Voley–Minorette Almería
Voleibol
Superliga 2 Femenina, J18
• 16:30 — JS Hotels Cide Palma–Vall d’Hebron
• 20:00 — Zaragoza–U Energia Sóller
Voleibol
Primera Femenina (Sub. Ascenso), J7
• 15:00 — Mayurqa Palma–Xàtiva
• 16:00 — Tarragona–CV Manacor
Voleibol
Primera Masculina, J18
• 15:30 — Cartagena–CV Manacor
• 18:00 — Alaró–Cartagho
Balonmano
Primera División, J22
• 18:00 — Handbol Mallorca–Torrevieja
Hockey Línea
Liga Élite, J15
• 19:00 — Espanya–Castellón
Domingo, 22 de febrero
Fútbol
La Liga EA Sports, J25
• 18:30 — Celta–Mallorca
Fútbol
Segunda RFEF, J24
• 12:00 — Andratx–Porreres
• 12:00 — Poblense–Atlético Baleares
Fútbol sala
Champions League, Cuartos (ida)
• 18:00 — Palma Futsal–Riga
Baloncesto
Tercera FEB, J19
• 18:15 — Castelldefels–Calvià
Voleibol
Primera Femenina (Sub. Descenso), J7
• 12:00 — Aljafería–Bunyola
Voleibol
Primera Masculina, J18
• 12:00 — Indescar Zaragoza–Tren de Sóller
• 16:00 — Pòrtol–Barberà
