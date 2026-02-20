Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (21-22 febrero)

La gran mayoría de los equipos mallorquines disputarán sus partidos de esta jornada el sábado, día en el que habrá sobre todo baloncesto y voleibol. Los dos platos fuertes serán en domingo: la visita del Mallorca a Vigo y el partido de la UEFA Champions League del Palma Futsal en Son Moix.

Sábado, 21 de febrero

Baloncesto

Primera FEB, J22

• 19:00 — Cartagena–Palmer Basket

• 19:00 — Ourense–Fibwi Mallorca

Baloncesto

Tercera FEB, J19

• 16:00 — Andratx–Esparreguera

• 18:15 — L’Hospitalet–Ciutat d’Inca

Baloncesto

Liga Challenge, J21

• 18:15 — Santfeliuenc–Azulmarino

Baloncesto

Liga Femenina 2, J19

• 20:00 — Magectias–Andratx

Voleibol

Superliga Masculina, J18

• 18:00 — Conectabalear–Guaguas

Voleibol

Superliga 2 Masculina, J18

• 16:00 — Mayurqa Voley–Minorette Almería

Voleibol

Superliga 2 Femenina, J18

• 16:30 — JS Hotels Cide Palma–Vall d’Hebron

• 20:00 — Zaragoza–U Energia Sóller

Voleibol

Primera Femenina (Sub. Ascenso), J7

• 15:00 — Mayurqa Palma–Xàtiva

• 16:00 — Tarragona–CV Manacor

Voleibol

Primera Masculina, J18

• 15:30 — Cartagena–CV Manacor

• 18:00 — Alaró–Cartagho

Balonmano

Primera División, J22

• 18:00 — Handbol Mallorca–Torrevieja

Hockey Línea

Liga Élite, J15

• 19:00 — Espanya–Castellón

Domingo, 22 de febrero

Fútbol

La Liga EA Sports, J25

• 18:30 — Celta–Mallorca

Fútbol

Segunda RFEF, J24

• 12:00 — Andratx–Porreres

• 12:00 — Poblense–Atlético Baleares

Fútbol sala

Champions League, Cuartos (ida)

• 18:00 — Palma Futsal–Riga

Baloncesto

Tercera FEB, J19

• 18:15 — Castelldefels–Calvià

Voleibol

Primera Femenina (Sub. Descenso), J7

• 12:00 — Aljafería–Bunyola

Voleibol

Primera Masculina, J18

• 12:00 — Indescar Zaragoza–Tren de Sóller

• 16:00 — Pòrtol–Barberà