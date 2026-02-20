Arbeloa: "Lo de Vinícius es un acto racista y tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar”

Álvaro Arbeloa compareció en rueda de prensa antes del partido que medirá al Real Madrid con Osasuna este sábado en El Sadar. El técnico blanco arrancó hablando del incidente que se vivió en Lisboa, donde el futbolista local insultó supuestamente a Vinícius. El salmantino fue categórico a este respecto: "Creo que he sido claro, lo importante es luchar contra estos actos. Es inaceptable. No lo vamos a consentir ni a tolerar. Nos tendrán en frente. Quiero ser claro, máxime cuando se trata de un compañero de profesión. Nada justifica lo que pasó”.

Contundencia contra el racismo

Arbeloa habló sobre Vinícius, del que afirmó que "ha estado triste, como todos, y muy indignado. Es un acto racista que no queremos que vuelva a pasar, no tiene cabida en nuestro deporte. Tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar”. El técnico blanco explicó que no marcharse del campo en Lisboa "fue decisión de Vinicius, si él dice que nos vayamos, nos vamos todos para adentro. No me voy a sentir más orgulloso de lo que me sentí el otro día, de cómo reaccionaron todos. Nada me hace sentir más orgulloso". Y también habló de la postura de Mounrinho y la decepción que sufrió: "Todo el mundo vio lo que pasó, todos estuvimos viendo el partido. Eso es lo reamente importante, no podemos desviar el tema. Estamos ante una gran oportunidad”.

El técnico se pronunció sobre la postura de la UEFA: "Ahora está en manos de ellos. Ahora toca que se vea que no son sólo palabras, llevan años haciendo un buen trabajo en esto”. Además indicó sobre las soluciones que puede haber con el problema del racismo: “No me compete a mí, no es mi lugar saber cómo debe reaccionar UEFA. Sí creo que debe haber sanción. Tenemos una buena oportunidad para marcar un antes y un después. Sabemos la pasión que levanta el fútbol, pero lo que pasó es intolerable”. Y zanjó el tema sobre hablando de quienes culpan a Vinícius: "No me gusta opinar de lo que opinan los demás, ni de Kompany ni de Mou, ni de nadie. Cada uno es libre de opinar, yo doy mi opinión. Vini marcó un golazo y celebró el gol como hemos visto cientos de veces, a muchos jugadores sin importar su condición. No podemos poner a la víctima como provocador. Me repito: nada de lo que Vini ha hecho justifica un acto racista”.

Noticias relacionadas

Respecto al partido que jugarán este sábado ante Osasuna, comentó que "ellos llevan dos meses sin perder en casa, un equipo en gran dinámica. Todos sabemos lo complicado que es El Sadar para el Madrid, sólo gané una vez allí. Somos muy conscientes de la batalla dura que tenemos por delante. Vamos a prepararlo de la mejor manera, son tres puntos importantísimos”. Y también tuvo palabras sobre Mbappé: "La rodilla de Kylian está mucho mejor, no ha desaparecido del todo. Pero tiene mejores sensaciones. Hemos tenido un gran crecimiento estas semanas, pero estoy igual de tranquilo que cuando hubo críticas. Somos conscientes de la exigencia del club. Queremos seguir mejorando. La Liga es larga, van a pasar muchas cosas. No queremos relajarnos, para ganar todo hay que dar el 100%, no podemos dejar de pisar el acelerador si queremos ganar".